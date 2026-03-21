Akaryakıt fiyatlarında dünyayı korkutan senaryo: Varili 170 doları görebilir

Hürmüz Boğazı'nın 3 ay kapalı kalma senaryosunda, Brent petrolün varil fiyatının kapanma süresince ortalama 130 dolar seviyesine yükselmesinin ve yıl sonuna doğru yaklaşık 90 dolar seviyesine gerilemesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, 6 aylık kapanma senaryosunda ise fiyatın kapanma süresince 130-170 dolar aralığına fırlamasının ve yıl sonunda 90 dolar seviyesine düşmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Fitch’e göre Brent petrolde 170 dolar senaryosu masada (AA)

GÜNLÜK 15 MİLYON VARİL KAYIP

Açıklamada, Brent petrolün ortalama varil fiyatına ilişkin 2026 yılı temel beklentisinin 70 dolar olduğu belirtilerek bu tahminin savaş öncesinde piyasadaki arz fazlası nedeniyle 63 dolar olduğu anımsatıldı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının petrol geçiş hacminde günlük 15 milyon varil kayba yol açmasının öngörüldüğü vurgulanan açıklamada, buna karşın çok küçük hacimlerin Boğaz'dan geçmeye devam etmesinin beklendiğine işaret edildi.