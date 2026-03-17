Bakan Şimşek’ten akaryakıt mesajı: Eşel mobil olmasaydı mazot 83, benzin 71 TL olacaktı

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 09:02 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Akaryakıt fiyatlarındaki "eşel mobil" desteğinin vatandaşa sunduğu katkıyı ilk kez rakamlarla açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu sistem olmasaydı mazot 83 TL, benzin 71 TL olacaktı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD-İsrail-İran savaşının küresel ekonomi ve Türkiye üzerindeki etkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Savaşın enerji koridorlarında cereyan ettiğini vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin aldığı proaktif tedbirleri ve akaryakıt fiyatlarındaki "eşel mobil" desteğinin detaylarını paylaştı.

KÜRESEL ENERJİ VE TİCARET KORİDORU TEHLİKEDE Bakan Şimşek, çatışmanın dünyanın en kritik enerji ve ticaret koridorlarından birinde yaşandığına şöyle dikkat çekti: "Bölge küresel petrol tedarikinin neredeyse beşte birini karşılıyor. Tedarik zincirlerinde bir kırılma var. Brent petrol fiyatları savaş öncesine göre yüzde 40'tan fazla arttı. Avrupa'da doğal gazdaki artış yüzde 56, jet yakıtında ise yüzde 100'e yakın."

RESESYON VE STAGFLASYON RİSKİ KAPIDA MI? Savaşın uzaması durumunda küresel ekonomiyi bekleyen tehlikeleri sıralayan Şimşek, "Ciddi bir enflasyon, finansal sıkılaşma ve büyümede yavaşlama riskinin yanı sıra enerji fiyatları ve tedarik zincirindeki kırılmalar uzun sürerse bir resesyon, bir stagflasyon riski de söz konusu" uyarısında bulundu.

"EŞEL MOBİL SİSTEMİ OLMASAYDI MAZOT 83 LİRAYDI" Bakan Şimşek, akaryakıt fiyatlarındaki artışı dizginlemek için devreye alınan sisteme dair şu değerlendirmeyi yaptı: "Eşel mobil sistemini uygulamasaydık bugün Ankara'da mazotun litresi 83 lira 10 kuruş olacaktı. Sistem sayesinde şu an 67 lira 10 kuruş. Benzinde ise 71 lira 11 kuruş yerine 62 lira 30 kuruş seviyesindeyiz. Vatandaşımıza yansımaları sınırlamak istedik."