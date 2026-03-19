ABD-İsrail-İran çatışmasında 20. gün geride kalırken, Tahran’da halk sokaklara döküldü. ABD ve İsrail füzelerinin hedefi haline gelen kentte gerilim yüksek. Bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, sokaklarda yaşananlara ilişkin konuştu. Karabağ, tarafların art arda füze misillemeleri gerçekleştirdiğini ve Tahran halkının bu süreçte neler konuştuğunu canlı yayında izleyicilere aktardı.

İRAN'DA HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ,

ABD-İsrail-İran çatışmasının 20. gününde Tahran, tarihî bir atmosferi yaşadı. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, "Sembolik bir karşılama töreni aslında burada an itibariyle başkent Tahran'ın Veli-yi Asr Meydanı'nda yapılmaktadır." ifadelerini kullandı. Karabağ, kentte halkın sokaklara çıkarak ülkelerine sahip çıktığını, tarafların art arda füze misillemeleri gerçekleştirdiğini ve Tahran halkının gündelik yaşama dair tepkilerini izleyicilere aktardığını sözlerine ekledi.

İRAN KADIN MİLLİ FUTBOL TAKIMI TÖRENLE KARŞILANDI

Karabağ, "İranlı kadın futbol milli takımı oyuncuları için çok karmaşık bir durum söz konusuymuş geçtiğimiz günlerde. Söz konusu bu kadın milli futbolcuların bir kısmı bazı sebeplerden dolayı, ülkeden aldıkları tehdit dolayısıyla sığınmada bulunmuşlardı. Ancak son anda bu kararlarından vazgeçtiler. İşte özellikle sahada verdikleri o milli selam ve ardından İran'a gelmeleri ile birlikte bu şekilde çok görkemli bir şekilde karşılanıyorlar" şeklinde gözlemlerini aktardı.

Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen törende, oyuncular vatandaşlara çiçekler attı. Karabağ, "Avustralya'da bu savaştan önce bir gitmişlerdi, savaş başlamadan önce gitmişlerdi. Ancak özellikle ilk maçta yaptıkları çok büyük bir tartışma konusu olmuştu; milli marşı okumamışlardı ve bu da ülkede bazı tepkilere neden olmuştu" ifadelerini kullandı. İlk maçta eleştirilen milli takım oyuncularının, ikinci ve üçüncü maçlarda askeri selam vererek hem halkı hem de yetkilileri memnun ettiği gözlemlendi.

SALDIRILARDA HAYATINI KAYBEDEN BAKANLAR

Karabağ, Tahran'daki hükümet ve güvenlik gelişmelerini de aktardı:

"Bugün cenaze töreni yoktu esasında. Laricani'nin cenaze töreni dündü. Yarın da cuma namazı sonrası İran İstihbarat Bakanı Hatip için cenaze etkinliği yapılacak ve son yolculuğuna uğurlanacak. Hatip'in ölmesiyle birlikte hükümetin iki bakanı ölmüş oldu. İlk saldırıda Savunma Bakanı hayatını kaybetmişti, saldırıların ilk gününde. İşte dün de İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti. Böylelikle Mesud Pezeşkiyan hükümetinde iki bakan bu şekilde suikast sonucu görevi boş kaldı" sözleriyle durumu özetledi.

Laricani'nin yerine getirilecek isimle ilgili de Karabağ, "Konuyla ilgili bazı isimler basında zikredildi. Ancak daha sonra akşam saatlerinde bir açıklama geldi; bu isimlerin hiçbirinin doğru olmadığı ifade edildi ve insanlardan gelecek resmi açıklamanın yapılması istendi" ifadelerini kullandı.

"İRAN'DA TESLİM OLMA HAVASI YOK"

Karabağ, halkın moralini yıpratmaya yönelik saldırılara rağmen İran'ın dirençli olduğunu belirtterek, "İran'da teslim olma havası söz konusu değil. Esasında doğru söylediniz; mesela Hizbullah ile ilgili İsrail öyle bir şey yaptı, üst düzey yetkililerini öldürdü ve Hizbullah'ı önemli oranda etkisiz hale getirdi; gerçi hala şu anda görüyoruz ki Hizbullah'ın da ne kadar darbe alsa da hala etkinliğini sürdürmektedir. Ancak aynı şey İran için geçerli değil. İran bir devlettir; köklü bir devlettir. Yani bir kişinin ölmesi ya da bir komutanın, bir yetkilinin ölmesi İran'da işleyiş açısından bir etkisinin olmayacağını ifade edebiliriz. Tabii büyük bir kayıp söz konusudur; kayıptır" şeklinde konuştu.

Ali Hamaney'in yerine kim gelirse gelsin aynı etkiyi yapamayacağını da vurgulayan Karabağ, "Ali Hamaney, gerçeği söylemek gerekirse ciddi çok önemli bir komutandır. Yeri doldurulamaz ancak İran'da işleyişi devam ettirecek bir sistem vardır; bir kişinin ölmesiyle sistem tükenmez, bitmez, bozulmaz" sözlerini aktardı.

"İSRAİL-ABD'YE YUMRUK VURACAĞIZ"

Karabağ, meydanda vatandaşlarla yapılan röportajları da izleyicilere aktardı. Bir İranlı vatandaş, "Burada bulunmaktayız ki çok ağır bir şekilde İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin ağzına bir yumruk vuralım; bir kez daha ülkemize böyle saldırılar yapmasınlar" ifadelerini kullandı.

Başka bir kişi de, "Elhamdülillah, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bize uyguladığı baskılara rağmen insanlarımızı burada güçlü bir şekilde toplandığını görüyorsunuz. Amerika ve İsrail'i yenilgiye uğratana kadar bu alanlarda kalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.