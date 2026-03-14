Fransa savaşa dahil olacak mı? Macron'dan net açıklama: Kimseyle savaşmıyoruz

Kuzey Irak'taki Fransız askeri üssüne düzenlenen saldırıda bir askeri can kaybı ve 6 askerin savaşı, Paris-Tahran hattında tansiyonu zirveye taşıdı. Saldırının ardından dünyanın kilitlendiği "Fransa savaşına mı giriyor?" Soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgedeki çıkarlarını koruma kararlılığını vurgularken, askeri bir çatışma yerine soğukkanlı bir diplomasi yürüteceklerinin sinyalini verdi. A Haber Muhabiri Ömer Aydın, Fransa'dan konuya ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Orta Doğu'da sular durulmazken, Erbil'deki Fransız askeri üsse İHA saldırısı gerçekleşti. Bir Fransız astsubayının hayatı kaybettiği kanlı saldırının ardından gözler Elysee Sarayı'na çevrildi. Bölgedeki varlığı tartışmaya açılan Fransa'nın, kayıpların ardından nasıl bir askeri strateji izleyeceği merak konusu olurken, Macron'dan "savaş" iddialarına net açıklama geldi. A Haber Fransa Muhabiri Ömer Aydın, Fransa'nın savaşa dahil olup olmayacağı sorularına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fransa'nın savaşa dahil olup olmayacağı sorusu herkesin dilindeydi. Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda bu sorunun cevabını verdi: "Fransa hiç kimseyle savaş etmiyor, savaşa girmiş değil" şeklinde bir açıklama yaptı Macron. Aslında bu tür açıklamaları ilk günlerden itibaren yapıyordu. Sadece bir savaş gemisi, biz de çok konuştuk uçak gemisi gönderme kararı almıştı. Bunun sadece savunma amaçlı olacağını ifade ediyordu. Hatta sular durulduktan sonra Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için bir görev gücü oluşturma yönünde teklifi vardı, buna Avrupa Birliği ülkelerinin dışında gönüllü olan ülkeler de katılabilir şeklindeydi.

Yine dün gelen bir haber söz konusu bu konuyla ilgili. Fransa ve İtalya'nın, İtalya'nın Hürmüz Boğazı'nın açılması yönünde veya buradaki Fransız gemilerin geçmesine İran'ın müsaade etmesi yönünde İran ile görüşmelere başladıkları şeklinde haberler de söz konusuydu. İran'dan buna bir yanıt geldi; aslında iki tarafın da gönüllü olduğunu görüyoruz. İran yönetimi de müzakerelerin başlayabileceğini ve sadece sözleşmelerin petrol çıkışıyla ilgili satışlarıyla ilgili sözleşmelerin Çin Yuanı ile yapılması durumunda buna sıcak baktıkları şeklinde bir açıklama geldi.

Macron "Kimseyle savaş içerisinde, savaş halinde değiliz, Fransa'nın çıkarlarını korumak için bölgedeki çıkarlarını korumak için bölgedeki 400 bine yakın Fransız vatandaşını korumak amacıyla sakin bir şekilde ve soğukkanlılığını koruyarak hareket edeceği" şeklinde bir açıklama yaptı. Hem iki körfezde de Hürmüz Boğazı'nı veya Kızıldeniz'de Babülmendep gibi bölgelerde de Fransa'nın çok büyük çıkarları söz konusu; akaryakıttır, poldür, gazdır veya gübre gibi ki Fransa bir tarım ülkesi. Bütün bölge gibi Fransa da bundan çok büyük bir şekilde etkileniyor.