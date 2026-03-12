Brent petrol varil fiyatı 100 dolara koşuyor: Bir günde rekor yükseliş

Petrol fiyatları, Irak ve Kuveyt yakınlarında Basra Körfezi'nin kuzeyinde iki uluslararası petrol tankerine saldırı düzenlendiğine ilişkin haberlerin ardından yeniden yükselerek vadeli piyasalarda varil başına 100 doların üzerine çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,6 artışla 97,74 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,07 dolardan alıcı buldu.

Brent petrol fiyatlarında büyük bir yükseliş yaşandı (AA)

400 MİLYAR VARİL PİYASAYA SÜRÜLDÜ AMA...

Fiyatlar, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi 32 ülkenin kurum tarihindeki en yüksek miktar olan yaklaşık 400 milyon varillik stratejik petrol rezervini piyasaya sürme konusunda uzlaşmasına rağmen bu seviyeyi aştı.

Bunun yanı sıra ABD Enerji Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, ABD yönetiminin Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararını aldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Bu çabanın bir parçası olarak Başkan Trump, Enerji Bakanlığına gelecek haftadan itibaren stratejik petrol rezervinden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi yetkisini verdi." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu petrolün yaklaşık 120 gün içinde piyasaya sunulacağı belirtilirken stratejik rezervlerin gelecek yıl içinde yaklaşık 200 milyon varille yani çekilecek miktardan yüzde 20 daha fazla olacak şekilde ve vergi mükelleflerine ek maliyet getirmeden yeniden doldurulmasının planlandığı kaydedildi.