Fransa'da Sarkozy'ye kötü haber: Ceza talebi reddedildi

Fransa'da mahkeme eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin suçlu bulunduğu 2 ayrı davada aldığı cezaların birleştirilmesine yönelik talebini reddetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sarkozy'nin suçlu bulunduğu 2 ayrı davadaki cezalarının birleştirilmesine yönelik talebi mahkeme tarafından 23 Şubat'ta değerlendirildi.



Mahkeme, Sarkozy'nin yolsuzluktan suçlu bulunduğu Bismuth davası kapsamında Şubat-Mayıs 2025'te elektronik kelepçe takarak geçirdiği cezanın seçim kampanyasını yasa dışı finanse etmekten suçlu bulunduğu Bygmalion davası için de yerine getirilmiş sayılmasına yönelik yaptığı talebi reddetti.



Fransa mahkemesi, Sarkozy'nin Bygmalion davasında aldığı cezayı yerine getirmesine hükmetti.



Bu kararla, Sarkozy'nin söz konusu dava kapsamında aldığı 6 ay hapis cezasını yerine getirmesi gerekiyor. Sarkozy, bu cezayı elektronik kelepçeyle de geçirebilir.



Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, yolsuzluktan suçlu bulunduğu Bismuth davası kapsamında 2024'te 2 yıl tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış, bu kapsamda cezasının bir kısmını elektronik kelepçeyle geçirmişti.



Fransa Ceza Hukuku, belirli şartlar kapsamında farklı davalarda benzer suçlamalara ilişkin cezaların birleştirilmesine imkan tanıyor.