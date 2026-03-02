Japonya’dan İran'a çağrı

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, "İran'ı, komşu ülkelere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine son vermeye ve müzakereler de dahil olmak üzere diplomatik bir çözüm aramaya şiddetle çağırıyoruz." dedi.

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre Takaiçi, ulusal mecliste yaptığı konuşmada, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

İran'ın nükleer silah geliştirme dahil bölgeyi istikrarsızlaştıran eylemlerini durdurması gerektiğini söyleyen Takaiçi, şöyle devam etti:

"İran'ı, komşu ülkelere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine son vermeye ve müzakereler de dahil olmak üzere diplomatik bir çözüm aramaya şiddetle çağırıyoruz."

Takaiçi, müttefiki ABD ile İsrail'in bombardımanı hakkında görüşünü belirtmekten kaçınarak, "(Bölgede) Durumun en kısa sürede yatıştırılması için uluslararası toplumla koordineli çalışacağız ve gerekli tüm diplomatik çabaları göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

PETROL STOKU

Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına dair haberlere yönelik "bilgi topladıklarını" dile getiren Takaiçi, bölgede seyreden Japon gemilerindeki mürettebatın güvende olduğunun teyit edildiğini bildirdi.

Takaiçi, petrol sevkiyatına dair muhtemel belirsizliklere yönelik ise ülkesinin halihazırda 254 günlük petrol stoku bulunduğunun altını çizdi.

BÖLGEDE TAHLİYE

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu da meclisteki konuşmasında, İran'da şimdiye kadar herhangi bir Japon vatandaşının yaşamını yitirdiğinin rapor edilmediğini belirtti.

Bölgedeki Japon vatandaşları için olası bir tahliye operasyonuna hazırlandıklarına işaret eden Motegi, yaklaşık 200 Japon vatandaşının İran'da yaşadığını, İran'ın saldırılarına maruz kalan ülkelerde ise toplamda 7 bin 700 Japon vatandaşının ikamet ettiğini kaydetti.