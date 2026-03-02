Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın Volkan Adaları bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı, Pasifik Okyanusu açıklarında ve yerin derin bir noktasında kaydedildi.