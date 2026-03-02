İsrail'den Beyrut'a saldırı! Hizbullah'ın üst düzey ismi öldürüldü
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İsrail Hizbullah İstihbarat Merkezinin Başkanı Hüseyin Makled’in Beyrut'ta düzenlenen saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah İstihbarat Merkezinin Başkanı Hüseyin Makled'in Beyrut'ta düzenlenen saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beyrut'taki Hizbullah istihbarat karargahının başı etkisiz hale getirildi IDF, dün gece (Pazar) Beyrut'ta düzenlenen hassas bir operasyonda, Hizbullah istihbarat karargahının başı olarak görev yapan terörist Hüseyin Makled'in etkisiz hale getirildiğini doğruladı.