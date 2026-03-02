İran'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü! Dini Lider Hamaney için anma töreni

İran, İsrail ve ABD’nin gerçekleştirdiği ortak saldırıların ardından adeta ayağa kalktı. Ülke genelinde meydanlara taşan yüz binlerce kişi, düzenlenen saldırıları sert sözlerle protesto ederek intikam yemini etti. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerde öfke ve gözyaşı bir arada yaşanırken, saldırılarda hayatını kaybeden dini lider Hamaney için dev anma törenleri gerçekleştirildi.

Başkentte yüz binlerce kişi İnkılap Meydanı'nda toplanarak hem saldırılara tepki gösterdi hem de hayatını kaybeden dini lider için yas tuttu. Meydanda kurulan anma alanlarında Hamaney'in fotoğrafları yer aldı.

Vatandaşlar, fotoğrafların önüne mumlar yakarak dua etti. Gözyaşlarının ve öfkenin bir arada görüldüğü anma töreninde kalabalığın sık sık tekbir getirdiği duyuldu.

TAHRAN'DA TARİHİ KALABALIK

Protestocular, İsrail ve ABD'ye yönelik sert sloganlar attı. "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganlarının meydanda yankılandığı gösteride, "Damarlarımızdaki kan rehberimize feda olsun" ifadeleri de öne çıktı. Katılımcılar, saldırılarda hayatını kaybeden dini lider için intikam çağrısında bulundu. Meydandaki atmosfer hem matem hem de tepki duygusunun yoğun şekilde hissedildiği bir tablo ortaya koydu.

GÖZYAŞI VE ÖFKE BİR ARADA: DİNİ LİDER İÇİN ANMA TÖRENLERİ

İnkılap Meydanı'ndaki kalabalığın taşıdığı pankart ve fotoğraflar dikkat çekerken, anma alanlarında yapılan dualar gösterilerin merkezini oluşturdu. Hamaney'in fotoğraflarını taşıyan gruplar, saldırıların sorumlusu olarak gördükleri ülkelere karşı öfkelerini dile getirdi. Göstericiler, hayatını kaybeden liderin hatırasına sahip çıkacaklarını vurguladı.

Ülke genelindeki protestolarda benzer görüntüler yaşandı. Farklı şehirlerde meydanlara çıkan kalabalıklar, ortak mesaj olarak saldırılara karşı birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Gösterilere katılanlar, yaşananların İran halkını daha da kenetlediğini ifade etti. Anma etkinliklerinde dini ritüeller ön plana çıkarken, kalabalıkların disiplinli şekilde meydanlarda toplandığı gözlendi.

Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan yüz binlerce kişi, saldırıların sona ermesi gerektiğini vurguladı. Gösteriler boyunca hem yas hem de direniş söylemi öne çıktı. Kalabalık, hayatını kaybeden dini lideri "rehber" olarak nitelendirerek onun yolundan ayrılmayacaklarını dile getirdi.

ÜLKE GENELİNDE İNTİKAM YEMİNLERİ EDİLDİ

Gözyaşları içinde edilen dualar ve atılan sloganlar, meydandaki duygusal atmosferi daha da yoğunlaştırdı. Protestocular, saldırılara karşı güçlü bir mesaj vermek istediklerini belirtirken, hayatını kaybeden liderin anısını yaşatma kararlılıklarını yineledi.

İran genelinde düzenlenen gösteriler, hem saldırılara yönelik tepkinin hem de dini lider için tutulan yasın simgesi haline geldi. Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen anma ve protesto gösterileri, ülkede derin bir sarsıntı ve öfke dalgasının yaşandığını ortaya koydu.