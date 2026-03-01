Katar, yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı

Katar, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı başlattığı misilleme saldırısında ülkedeki yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik ve sivil savunma birimlerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde onaylı acil durum planlarını derhal uygulamaya koyduğunu bildirdi.



Sahadan gelen ihbarlar ve ilk tespitlere göre 8 yeni yaralanma kaydedildiği, böylece saldırıların başlangıcından bu yana ülkedeki toplam yaralı sayısının 16'ya yükseldiği aktarıldı. Ayrıca farklı bölgelerde sınırlı maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. Alınan tedbirlerin kamu güvenliğinin korunması, hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi ve her türlü acil duruma karşı hazırlık seviyesinin artırılmasını amaçladığı belirtildi.



Açıklamada, erken uyarı ve alarm sistemlerinin yalnızca kamu güvenliğini korumak amacıyla ilave önleyici tedbirlerin alınmasını gerektiren durumlarda devreye sokulduğu vurgulandı.



Vatandaş ve sakinlere resmi talimatlara derhal uymaları, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve bu tür durumları 999 acil hattına bildirmeleri çağrısında bulunuldu. Ambulans, sivil savunma ve güvenlik ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak için olay yerlerine gidilmemesi istendi.



Bakanlık ayrıca bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan alınması, söylenti ve asılsız haberlerin yayılmaması ve olaylara ilişkin görüntü ya da fotoğraf paylaşılmaması gerektiğini belirterek, aksi durumların hukuki sorumluluk doğurabileceği uyarısında bulundu.



Katar İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik birimlerinin 24 saat esasına göre tam hazırlık halinde görev yaptığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde müdahale ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.