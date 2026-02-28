ABD gemisi İsrail'de! Savaş hazırlığı son sürat devam ediyor

ABD'ye ait olan dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford İsrail kıyılarına ulaştı. Bir süredir Girit Adası'nda bulunan geminin İsrail açıklarına ulaşmasıyla birlikte akıllarda "Savaş başlıyor mu?" sorusu oluştu.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler ve askeri çatışma gerginliği sürerken, ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. İsrail televizyonu Kanal 12, ABD'ye ait olan dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un İsrail kıyılarına ulaştığını açıkladı.

Haberde, ABD'ye ait 20 yakıt ikmal uçağının İsrail'e vardığı aktarılarak, bu gelişmelerin Washington yönetiminin İran'a saldırı ihtimaline karşı Ortadoğu'ya yaptığı askeri yığınağın bir parçası olduğu belirtildi. ABD ordusundan konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. İsrail açıklarında halihazırda USS Abraham Lincoln gemisiyle birlikte iki uçak gemisi bulunuyor.

USS Gerald R. Ford gemisi (AA)

ASKERİ HAZIRLIK DEVAM EDİYOR

İsrail basınının aktardığına göre deniz alanında, "Ford" ve "Lincoln" uçak gemilerinin çevresinde iki taarruz grubu faaliyet gösteriyor. "Ford" şu anda Hayfa Limanı yakınlarında bulunuyor. Yanında 12 muhrip görev yapıyor ve bölgeye ek muhriplerin de gelmesi muhtemel. Amerikan kuvveti ayrıca 100'den fazla yakıt ikmal, kontrol, keşif ve nakliye uçağını da içeriyor. Amerikan taarruz uçakları Ürdün Hava Kuvvetleri üssündeki konuşlanmalarını çoktan tamamladı.

"MECBUR KALABİLİRİZ"

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump, "İran nükleer silaha sahip olamaz. İran'ın müzakere şeklinden memnun değilim" açıklamasını yapmıştı. Olası İran saldırısı planı hakkında konuşan Trump, "Askeri güç kullanmak istemiyorum ama bazen buna mecbursunuz" ifadesini kullanmıştı. Devam eden müzakerelere rağmen bölgede savaş hazırlığı devam ediyor.