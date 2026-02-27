Hamas'tan açıklama: İsrail ateşkesi ihlal ederek arabulucuların çabalarıyla alay ediyor

Hamas'ın sözcüsü Hazem Kasım, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürmesinin, arabulucuların çabalarıyla alay etmek ve Barış Kurulunun rolünü görmezden gelmek anlamına geldiğini açıkladı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Hazem Kasım, Gazze Şeridi'nde süren İsrail saldırıları sonucu Filistinlilerin hayatını kaybetmeye devam ettiğini belirterek, bunun "siyonist işgalin, arabulucuların çabalarına ve Barış Kurulu'nun rolüne açıkça kayıtsız kaldığını gösterdiğini" ifade etti.



İsrail'in Filistin halkına karşı "soykırım ve yok etme savaşı" yürütmeyi sürdürdüğünü, yalnızca yöntem ve biçimin değiştiğini vurgulayan Kasım, garantör ülkelerin ateşkese ilişkin açıklamalarının ise sahada somut bir karşılığının bulunmadığını kaydetti.

618 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ



Son olarak İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü polis 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.