Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan Üstel "İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başındasınız. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sizin gücünüzle rahat ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, KKTC Başbakanı Üstel, Erdoğan'ın doğum gününü kutlayarak "Öncelikle hayırlı yaşlar. İyi ki doğdunuz. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başındasınız. Güçlü Türkiye'yi yarattınız. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sizin gücünüzle rahat ediyoruz." dedi.
Basına kapalı kabulden görüntüler paylaşıldı.