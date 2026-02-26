Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 19:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan Üstel "İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başındasınız. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sizin gücünüzle rahat ediyoruz." dedi.