ABD teknesinden Küba'da saldırı: 4 ölü 7 yaralı

Küba İçişleri Bakanlığı, ABD'nin Florida eyaletinden gelerek ülke kara sularını ihlal ettiği belirlenen bir sürat teknesine müdahale edildiği olayda güvenlik güçlerine ateş açan 4 saldırganın hayatını kaybettiğini ve 1'i Kübalı güvenlik görevlisi olmak üzere 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD TEKNESİ KÜBA'DA KARA SULARINI İHLAL ETTİ

ABD ile Küba arasındaki diplomatik gerilim devam ederken, Küba kara sularında silahlı çatışma yaşandı. Küba İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'ye kayıtlı bir sürat teknesinin Florida eyaletindeki bir limandan yola çıkarak Küba kara sularında sınır ihlali gerçekleştirdiği belirtildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Kübalı güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Cayo Falcones Adası yakınlarındaki ihlale müdahale etmek üzere olay yerine geldiği ve teknedeki bazı kişilerin müdahale sırasında yetkililere ateş açtığı belirtildi. Kübalı güvenlik güçlerinin ateşe karşılık vermesiyle teknedeki 4 saldırganın öldürüldüğü, diğer 6 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Olayda ayrıca Kübalı sınır güvenlik güçlerine ait devriye teknesindeki bir komutanın da yaralandığı kaydedildi. Yaralananların tahliye edildiği ve tıbbi yardım sağlandığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Mevcut zorluklar karşısında Küba, egemenliğini ve bölgedeki istikrarını korumanın temel unsurlarından biri olan ulusal savunma ilkesi doğrultusunda kara sularını koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir" denildi.

Küba hükümeti, teknede bulunanların kimliği veya aracın bölgede ne yaptığına yönelik henüz bir bulgu tespit edilemediğini bildirirken, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gelişme, 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya yönelik geniş çaplı hava saldırısı ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile eşinin zorla ülke dışına çıkarılmasıyla kötüleşen ilişkilerin mevcut olduğu bir dönemde yaşandı