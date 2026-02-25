İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 82'ye yükseldi!

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 82'ye çıktı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Önceki saldırılarda ölen 6 Filistinlinin cenazesine de ulaşıldığı ancak hala enkaz altında cenazelerin bulunduğu aktarılan açıklamada, enkaz kaldırma çalışması yürüten sivil savunma ekiplerinin ekipman sıkıntısı da hatırlatıldı.

Saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri Gazze'deki toplam can kaybının 72 bin 82'ye, yaralı sayısının 171 bin 761'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana 618 Filistinlinin öldüğü, 1663 kişinin yaralandığı, enkaz altından 732 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı ifade edildi.