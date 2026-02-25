ABD'nin İran'dan talebi belli oldu! Trump'ın temsilcisi Witkoff duyurdu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin İran'dan gelecekte yapılacak herhangi bir nükleer anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını kabul etmesini talep ettiğini açıkladı.
