Trump'tan Cenevre görüşmeleri öncesi İran'a tehdit! Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemez

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
ABD Başkanı Donald Trump İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak nükleer müzakereler öncesi İran’a tehditler savurarak "makul ol" çağrısında bulundu. Trump Florida'dan Washington'a dönerken uçakta yaptığı açıklamada müzakerelerde Tahran'ın anlaşma yapmaması halinde sonuçların ağır olacağını vurgulayarak "Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump bugün gerçekleşecek ABD-İran nükleer müzakerelerine ilişkin tehditlerini yineledi.

Trump, kendisinin süreci yakından izlediğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını belirtti. Müzakereler için, "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir." yorumunu yapan Trump, "Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İran'ın daha önce anlaşma yapma fırsatı varken yapmadığını ve bunun karşılığında B-2 uçaklarını göndermek zorunda kaldıklarını ifade eden ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah potansiyeline sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

GAZZE BARIŞ KURULU SÜRECİNDE BM İLE ÇALIŞIYORUZ

Öte yandan Trump, bu hafta Washington'da düzenlenecek toplantıda Gazze Barış Kurulu kapsamında birçok liderin bir araya geleceğine işaret ederek, "Tüm dünya liderleri bir araya gelecek. Muazzam miktarda para yatırıyorlar ve bence bu Gazze'nin çok ötesine geçecek. Bence tüm dünyada barış hakim olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bu süreçte Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Trump, "BM kendi potansiyelini tam olarak gerçekleştiremedi. Ancak bize biraz yardımcı olabilirler, ancak dünyanın en büyük liderleri Barış Kurulu'na katılıyor. BM'yi harekete geçirebilecek miyiz diye bakacağız." diye konuştu.

