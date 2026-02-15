İngiltere'de Brexit sarsıntısı! Başbakan Starmer'ın AB'ye yakınlaşma çıkışı ortalığı karıştırdı

Avrupa’da güvenlik endişeleri tırmanırken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’den gelen açıklamalar siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Starmer’in “Avrupa kendi ayakları üzerinde durmalı” mesajı ve “daha Avrupalı bir NATO” vurgusu, İngiltere’nin Avrupa Birliği ile yeniden yakınlaşacağı iddialarını güçlendirdi. Londra kulislerinde artık tek bir soru konuşuluyor: İngiltere Brexit’ten geri mi dönüyor? A Haber, gelişmeleri İngiltere’nin başkenti Londra’dan takip etti. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, sahadan aktardığı bilgilerle dikkat çeken detayları paylaştı.

İngiltere Başbakanı Starmer'in son açıklamaları, Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni bir döneme işaret ediyor. Starmer, Birleşik Krallık'ın ulusal çıkarlarına uygun olması halinde Avrupa Birliği pazarıyla daha yakın uyum sürecinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan'ın açıklamalarında en dikkat çeken cümle ise şu oldu:

"Eğer tek pazarla daha yakın uyum ulusal çıkarımız için iyiyse, bunu düşünmeliyiz."

Bu sözler, Londra'da "İngiltere Avrupa'ya geri mi dönüyor?" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ Mİ, TEK PAZAR MI?

İngiltere yeni rota mı çiziyor?

Starmer, Hindistan ve ABD ile yapılan ticaret anlaşmalarını korumak adına Gümrük Birliği yerine Tek Pazar'a uyumun daha mantıklı olabileceğini dile getirdi.

Bu açıklama, Brexit sonrası ekonomik darboğaz yaşayan İngiltere'nin, Avrupa'yla ticaret ilişkilerini yeniden güçlendirme arayışında olduğunu gösteren en net işaretlerden biri olarak yorumlandı.

"GERİ DÖNÜŞ YOK" DEDİ AMA… KULİSLER FARKLI KONUŞUYOR!

Starmer her ne kadar partisinin seçim vaatlerine bağlı kaldığını belirterek; AB Tek Pazarı'na yeniden katılmayı, Gümrük Birliği'ne geri dönmeyi ve serbest dolaşımı geri getirmeyi kesin bir dille reddettiğini söylese de, İngiltere siyasetindeki hızlı değişimler bu sözlerin ilerleyen süreçte farklılaşabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Siyasi kulislerde "bu açıklamalar şimdilik böyle, ama süreç değişebilir" değerlendirmeleri öne çıkıyor.

"BREXIT ORTADAN KALKABİLİR" İDDİASI!

A Haber'in Londra'dan aktardığı bilgilere göre, Starmer'in Avrupa ile ilişkileri daha geniş bir alanda derinleştirme isteği, bugüne kadarki en güçlü sinyal olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, ulusal çıkarların ön plana çıkması halinde İngiltere'nin Avrupa ile daha kapsamlı anlaşmalar imzalayabileceğini ve bunun da zamanla Brexit'i fiilen etkisiz hale getirebileceğini belirtiyor.

Bu kapsamda serbest dolaşım hakkının yeniden gündeme gelmesi de ihtimaller arasında gösteriliyor.

MUHAFAZAKARLARDAN SERT TEPKİ: "BREXIT İHANETİ!"

Starmer'in Avrupa ile yakınlaşma mesajları, muhalefetteki Muhafazakar Parti'yi ayağa kaldırdı.

Muhafazakar Parti'nin Gölge Dışişleri Bakanı Priti Patel, İşçi Partisi'nin yaklaşımını "Brexit ihaneti" olarak nitelendirdi.

Patel, Starmer'in tek pazara yakınlaşma arayışının İngiltere'nin bağımsız ticaret anlaşmaları yapma özgürlüğünü tehlikeye atacağını savundu.

İNGİLTERE'DE EKONOMİK BASKI ARTIYOR

İngiltere'de özellikle Brexit sonrası derinleşen ekonomik sorunlar, hükümeti zor durumda bırakmaya devam ediyor. Ticaret dengelerindeki değişim ve dış ilişkilerde yaşanan kırılmalar, Londra yönetimini yeni arayışlara itiyor.

A Haber'in değerlendirmelerine göre, İngiltere'nin, ABD ile ilişkilerinde yaşadığı belirsizlik, ticaret anlaşmalarında sıkışması,

Avrupa pazarından uzak kalmasının doğurduğu ekonomik maliyet, ülkeyi yeniden Avrupa ile masaya oturmaya zorlayabilir.

"PASTADAN PAY ALMAK ZORUNDA"

İngiltere'nin küresel ticarette yeniden güçlü bir pozisyon elde etmek için "büyük pastadan pay alma" arayışında olduğu ifade ediliyor.

Aksi halde ekonominin küçülmesi ve hükümetin başarısızlıkla suçlanması, ülke içindeki siyasi krizi daha da derinleştirebilir.

BREXIT GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Başbakan Starmer'in Avrupa ile yakınlaşma mesajları, yalnızca bir diplomasi adımı olarak değil, aynı zamanda İngiltere'nin geleceğini şekillendirecek stratejik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Şimdi gözler, Londra'nın Avrupa Birliği ile önümüzdeki süreçte atacağı yeni adımlara çevrildi.

Brexit'in etkisi azalacak mı? Serbest dolaşım geri mi gelecek? İngiltere yeniden Avrupa'ya mı dönüyor?

Tüm bu soruların cevabı, önümüzdeki haftalarda atılacak adımlarla netleşecek.