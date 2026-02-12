Trump-Netanyahu görüşmesi sonrası çarpıcı iddia: Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi gönderilecek

ABD'nin İran'a olası bir saldırıya hazırlanması kapsamında, Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunu göndermeye hazırlandığı iddia edildi. Wall Street Journal'a konuşan üç ABD'li yetkiliye göre, ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderebilir.

İsmi açıklanmayan söz konusu yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD ordusunun İran'a olası bir saldırıya hazırlanması kapsamında, ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun Orta Doğu'ya konuşlandırılması hazırlıkları için talimat aldığını öne sürdü.

Başkan Donald Trump'ın İran ile müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlanmak için Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiğini savunan yetkililer, ancak bu konuda henüz bir emir verilmediğini ve durumun değişebileceğini ifade etti.

Söz konusu yetkililerden biri, karar verilmesi durumunda Pentagon'un iki hafta içinde, ABD Doğu Kıyısı'ndan muhtemelen USS George H.W. Bush uçak gemisini bölgeye konuşlandırabileceğini iddia etti.