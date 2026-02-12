Avrupa için kıyamet saati: Macron açıkladı sadece 5 yılları kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Avrupa'nın geleceğine ilişkin çarpıcı bir uyarı geldi. Macron, AB'nin gerekli önlemleri almaması halinde kıtanın 5 yıl içinde yok olabileceğini söyledi. Bu çıkış, "korumacılık" tartışmalarını alevlendirirken, Paris ile Berlin arasındaki görüş ayrılığını da derinleştirdi. İngiliz basını ise birlik içindeki güç dengesinin Fransa'dan Almanya-İtalya eksenine kaydığını öne sürdü.

"KORUMACILIK" TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Çin gibi küresel güçler karşısında Avrupa'nın kendi ekonomik çıkarlarını koruması gerektiğini vurgulayarak "korumacılık" çağrısını yineledi. Avrupa'nın üretim kapasitesini artırması ve stratejik sektörlerde kendi kendine yeterli hale gelmesi gerektiğini savunan Macron, Belçika'da yaptığı konuşmada, "Korumacılığa inanıyorum ama kendi üreticilerini korumayan tek kıta olmamıza da inanmıyorum. Çinli bir oyuncu ile eşit şartlara sahip değilsiniz. ABD'ye gidin, orada da şansınız yok" ifadelerini kullandı.

"Made in Europe" vizyonunu savunan Macron, "Avrupa referansına ihtiyacımız var. Bu Avrupa tercihine ihtiyacımız var. Sistematik bir değer zinciri temelli yaklaşımı korumak için stratejik sektörlerde askeri bir Avrupa içeriği yüzdesi sağlamalıyız" sözleriyle somut önerilerini de dile getirdi.