Avrupa için kıyamet saati: Macron açıkladı sadece 5 yılları kaldı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Avrupa'nın geleceğine ilişkin çarpıcı bir uyarı geldi. Macron, AB'nin gerekli önlemleri almaması halinde kıtanın 5 yıl içinde yok olabileceğini söyledi. Bu çıkış, "korumacılık" tartışmalarını alevlendirirken, Paris ile Berlin arasındaki görüş ayrılığını da derinleştirdi. İngiliz basını ise birlik içindeki güç dengesinin Fransa'dan Almanya-İtalya eksenine kaydığını öne sürdü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Avrupa'nın geleceğine ilişkin çarpıcı bir uyarı geldi. Macron, AB'nin gerekli önlemleri almaması halinde kıtanın 5 yıl içinde yok olabileceğini söyledi. Bu çıkış, "korumacılık" tartışmalarını alevlendirirken, Paris ile Berlin arasındaki görüş ayrılığını da derinleştirdi. İngiliz basını ise birlik içindeki güç dengesinin Fransa'dan Almanya-İtalya eksenine kaydığını öne sürdü.
"KORUMACILIK" TARTIŞMASI ALEVLENDİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Çin gibi küresel güçler karşısında Avrupa'nın kendi ekonomik çıkarlarını koruması gerektiğini vurgulayarak "korumacılık" çağrısını yineledi. Avrupa'nın üretim kapasitesini artırması ve stratejik sektörlerde kendi kendine yeterli hale gelmesi gerektiğini savunan Macron, Belçika'da yaptığı konuşmada, "Korumacılığa inanıyorum ama kendi üreticilerini korumayan tek kıta olmamıza da inanmıyorum. Çinli bir oyuncu ile eşit şartlara sahip değilsiniz. ABD'ye gidin, orada da şansınız yok" ifadelerini kullandı.
"Made in Europe" vizyonunu savunan Macron, "Avrupa referansına ihtiyacımız var. Bu Avrupa tercihine ihtiyacımız var. Sistematik bir değer zinciri temelli yaklaşımı korumak için stratejik sektörlerde askeri bir Avrupa içeriği yüzdesi sağlamalıyız" sözleriyle somut önerilerini de dile getirdi.
BERLİN'DEN FARKLI SES: ÖNCELİK BÜROKRASİ
Ancak Macron'un bu korumacı yaklaşımı, birliğin en büyük ekonomisi Almanya'da karşılık bulmadı. Berlin yönetimi, çözümün korumacılıkta değil, birliğin hantal bürokrasisinin azaltılmasında yattığını düşünüyor. Alman yetkililer, yatırım süreçlerinin yavaşlığına dikkat çekerek, "Çin dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerini birkaç ay içinde inşa ediyor. Avrupa Birliği'nde ise bir projenin onay alması sadece yıllar sürüyor. Bu nedenle çoğu izin sürecinde temel bir ilkeyi uygulamayı öneriyorum. Birkaç hafta ya da ay içinde işlem görmeyen herhangi bir proje, otomatik olarak onaylanmış kabul edilecektir" diyerek yavaş işleyen bürokrasiye dikkat çekti.
DENGELER DEĞİŞİYOR: YENİ EKSEN ALMANYA-İTALYA
Tartışmalar sürerken, İngiliz The Telegraph gazetesi, Avrupa'daki ağırlık merkezinin değiştiğini iddia eden bir analiz yayınladı.
Gazete, Macron'un tüm çabalarına rağmen güç merkezinin Fransa'dan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Alman Hristiyan Demokrat lideri Friedrich Merz arasında gelişen yeni Almanya-İtalya ortaklığına doğru kaydığını belirtti. İki ülke arasında artan diyalog, yapılan anlaşmalar ve özellikle dış politikada Macron'dan farklı olarak ABD ile daha sıkı işbirliğini savunan anlayışın, birlik içerisinde yeni bir dengeyi gündeme getirdiği vurgulandı.