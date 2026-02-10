CANLI YAYIN

Avrupa'da ırkçılık ve ayrımcılık alarmı: Müslüman göçmenler hedefte!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Avrupa'da ırkçılık ve ayrımcılık alarmı: Müslüman göçmenler hedefte!

Avrupa genelinde yükselen aşırı sağ ve göçmen karşıtlığı, Müslüman toplumlar için yaşamı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Son araştırmalar, Avrupa'da yaşayan Müslümanların ayrımcılığa uğrama oranının yüzde 47’ye ulaştığını gözler önüne sererken; Avusturya ve Almanya gibi ülkelerde bu tablo korkutucu boyutlara ulaştı. A Haber, ayrımcılığın en yoğun hissedildiği ülkelerden biri olan Hollanda'da sokağın nabzını tuttu. Amsterdam'da yaşayan Türk vatandaşları, maruz kaldıkları dışlanmışlığı, iş hayatındaki engelleri ve "asla bizden olamazsınız" yaklaşımını çarpıcı sözlerle A Haber mikrofonlarına anlattı.

Avrupa'da yayılan ırkçılık artık endişe verici boyutlara ulaştı. Yapılan son kamuoyu yoklamaları, Müslüman göçmenlere yönelik negatif tutumun zirve yaptığını kanıtlarken, verilere göre Avusturya yüzde 71 ile listenin ilk sırasında yer alıyor.

AVRUPA'DA MÜSLÜMAN GÖÇMENLERE AYRIMCILIK ARTIYOR

Onu yüzde 68 ile Almanya takip ederken, Finlandiya yüzde 63 ile üçüncü sırada bulunuyor. Göçmen ayrımcılığında ilk 10'da yer alan Hollanda'da ise vatandaşlar, her geçen gün artan bu baskıdan şikayetçi.

(foto: ahaber.com.tr) (foto: ahaber.com.tr)

"51 YILDIR BURADAYIM AMA HALA YABANCIYIM"

Hollanda'da yarım asırdan fazla süredir yaşayan gurbetçiler, maruz kaldıkları dışlanmışlığı derin bir hayal kırıklığıyla ifade ediyor. Amsterdam'da yaşayan 51 yıllık bir Türk vatandaşı, "Kesinlikle ayrımcılığa uğradım, hangi birini anlatayım? Ya rengimizden ya davranışımızdan dolayı bu muameleyi görüyoruz. Aslında biz uyum sağlamaya çalışıyoruz ama onlar bizi anlamıyorlar" sözleriyle aktardı.

Hollandalıların kendisini hiçbir zaman "içlerinden biri" olarak görmediğini vurgulayan gurbetçi vatandaş, "Bizi iş ortağı veya arkadaş olarak görüyorlar ama kendilerinden biri olarak asla görmüyorlar. Hollandalı olamayız çünkü kültür farkımız var. Biz kültürümüzü yaşatıyoruz, özellikle Müslüman olarak. Ukraynalı olsan sorun yok ama Müslüman olunca durum değişiyor" ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr) (foto: ahaber.com.tr)

DOĞUP BÜYÜMEK BİLE YETERLİ OLMUYOR

Hollanda'da doğup büyümesine rağmen kimlik karmaşasına itilen ve dışlanan gençler de benzer duyguları paylaşıyor. Bir Türk vatandaşı, "Burada doğup büyümeme rağmen bir türlü Hollandalı olamadım. Çünkü ne yaparsan yap Türksün, tam Hollandalı değilsin" diyerek, Avrupa'daki entegrasyon söylemlerinin samimiyetsizliğini dile getirdi.

(foto: ahaber.com.tr) (foto: ahaber.com.tr)

İŞ HAYATINDA ÇİFTE STANDART

Ayrımcılık sadece sosyal hayatta değil, ekonomi ve iş piyasasında da kendini sert bir biçimde gösteriyor. İş başvurularında Müslüman kimliğinin büyük bir engel teşkil ettiğini belirten bir başka vatandaş, "Bir Müslümanın burada kolay kolay iş bulma şansı olmuyor. Öncelik her zaman onlarda. Eğer vasıfsız bir iş varsa bize veriyorlar. Direkt işe de giremiyoruz, mutlaka aracı kurumlar devreye giriyor. Her alanda bana göre ayrımcılık var" şeklinde konuştu. İş yerindeki arkadaşlıkların dahi yüzeysel kaldığını belirten vatandaş, "Bizi tanımayanlar uzaktan ayrımcılık yapıyor. İş arkadaşlarım mesai saatinde iyi ama işten sonra bambaşka biri oluyorlar" sözleriyle toplumsal ikiyüzlülüğe dikkat çekti.

(foto: ahaber.com.tr) (foto: ahaber.com.tr)

"YABANCI OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Çevresinde ayrımcılığa uğrayanların oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu belirten gurbetçiler, bu duruma artık bir zorunlulukla "alıştıklarını" ifade ediyor. Yaşadığı tüm dışlanmışlığa rağmen hayata tutunmaya çalışan bir diğer vatandaş ise, "Alışmak zorundasın, bu ülkede yaşıyorsan kurallara uyacaksın. 50 yıl olmuş, ne kadar zor olsa da bu şekilde yaşamak zorundayız. Ne yaparsam yapayım ben burada yabancıyım ve yabancı olmaya da devam edeceğim" ifadeleriyle Avrupa'nın göbeğindeki acı gerçeği özetledi.

Avrupa'da ırkçılık ve ayrımcılık alarmı: Müslüman göçmenler hedefte! - 4
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın