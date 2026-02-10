Avrupa'da ırkçılık ve ayrımcılık alarmı: Müslüman göçmenler hedefte!
Avrupa genelinde yükselen aşırı sağ ve göçmen karşıtlığı, Müslüman toplumlar için yaşamı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Son araştırmalar, Avrupa'da yaşayan Müslümanların ayrımcılığa uğrama oranının yüzde 47’ye ulaştığını gözler önüne sererken; Avusturya ve Almanya gibi ülkelerde bu tablo korkutucu boyutlara ulaştı. A Haber, ayrımcılığın en yoğun hissedildiği ülkelerden biri olan Hollanda'da sokağın nabzını tuttu. Amsterdam'da yaşayan Türk vatandaşları, maruz kaldıkları dışlanmışlığı, iş hayatındaki engelleri ve "asla bizden olamazsınız" yaklaşımını çarpıcı sözlerle A Haber mikrofonlarına anlattı.
Avrupa'da yayılan ırkçılık artık endişe verici boyutlara ulaştı. Yapılan son kamuoyu yoklamaları, Müslüman göçmenlere yönelik negatif tutumun zirve yaptığını kanıtlarken, verilere göre Avusturya yüzde 71 ile listenin ilk sırasında yer alıyor.
Onu yüzde 68 ile Almanya takip ederken, Finlandiya yüzde 63 ile üçüncü sırada bulunuyor. Göçmen ayrımcılığında ilk 10'da yer alan Hollanda'da ise vatandaşlar, her geçen gün artan bu baskıdan şikayetçi.
"51 YILDIR BURADAYIM AMA HALA YABANCIYIM"
Hollanda'da yarım asırdan fazla süredir yaşayan gurbetçiler, maruz kaldıkları dışlanmışlığı derin bir hayal kırıklığıyla ifade ediyor. Amsterdam'da yaşayan 51 yıllık bir Türk vatandaşı, "Kesinlikle ayrımcılığa uğradım, hangi birini anlatayım? Ya rengimizden ya davranışımızdan dolayı bu muameleyi görüyoruz. Aslında biz uyum sağlamaya çalışıyoruz ama onlar bizi anlamıyorlar" sözleriyle aktardı.
Hollandalıların kendisini hiçbir zaman "içlerinden biri" olarak görmediğini vurgulayan gurbetçi vatandaş, "Bizi iş ortağı veya arkadaş olarak görüyorlar ama kendilerinden biri olarak asla görmüyorlar. Hollandalı olamayız çünkü kültür farkımız var. Biz kültürümüzü yaşatıyoruz, özellikle Müslüman olarak. Ukraynalı olsan sorun yok ama Müslüman olunca durum değişiyor" ifadelerini kullandı.
DOĞUP BÜYÜMEK BİLE YETERLİ OLMUYOR
Hollanda'da doğup büyümesine rağmen kimlik karmaşasına itilen ve dışlanan gençler de benzer duyguları paylaşıyor. Bir Türk vatandaşı, "Burada doğup büyümeme rağmen bir türlü Hollandalı olamadım. Çünkü ne yaparsan yap Türksün, tam Hollandalı değilsin" diyerek, Avrupa'daki entegrasyon söylemlerinin samimiyetsizliğini dile getirdi.