Avrupa'da ırkçılık ve ayrımcılık alarmı: Müslüman göçmenler hedefte!

Onu yüzde 68 ile Almanya takip ederken, Finlandiya yüzde 63 ile üçüncü sırada bulunuyor. Göçmen ayrımcılığında ilk 10'da yer alan Hollanda'da ise vatandaşlar, her geçen gün artan bu baskıdan şikayetçi.

(foto: ahaber.com.tr)

"51 YILDIR BURADAYIM AMA HALA YABANCIYIM"

Hollanda'da yarım asırdan fazla süredir yaşayan gurbetçiler, maruz kaldıkları dışlanmışlığı derin bir hayal kırıklığıyla ifade ediyor. Amsterdam'da yaşayan 51 yıllık bir Türk vatandaşı, "Kesinlikle ayrımcılığa uğradım, hangi birini anlatayım? Ya rengimizden ya davranışımızdan dolayı bu muameleyi görüyoruz. Aslında biz uyum sağlamaya çalışıyoruz ama onlar bizi anlamıyorlar" sözleriyle aktardı.

Hollandalıların kendisini hiçbir zaman "içlerinden biri" olarak görmediğini vurgulayan gurbetçi vatandaş, "Bizi iş ortağı veya arkadaş olarak görüyorlar ama kendilerinden biri olarak asla görmüyorlar. Hollandalı olamayız çünkü kültür farkımız var. Biz kültürümüzü yaşatıyoruz, özellikle Müslüman olarak. Ukraynalı olsan sorun yok ama Müslüman olunca durum değişiyor" ifadelerini kullandı.