Katil İsrail'den işgal altındaki Kudüs'te yeni yerleşim yolu

Kudüs Valiliği yetkilileri, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeyinde yeni bir yerleşim yolu yapımına başladığını bildirdi.

Valiliğin açıklamasına göre yol yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda olacak ve işgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Mikhmas kasabasından başlayarak batıda Kalandiya köyüne kadar uzanacak. Al Jazeera, perşembe günü bu bilgiyi duyurdu.

Yetkililer, söz konusu projenin, işgal altındaki Doğu Kudüs çevresinde yerleşim bölgelerini birbirine bağlayacak alternatif (bypass) yollar ağını geliştirmeye yönelik daha geniş kapsamlı bir planın parçası olduğunu ifade etti.

FİLİSTİN KASABALARINA EL KONULDU

Kudüs Valiliği, İsrail makamlarının bu yolun inşası için dört Filistin kasabasından toplam 280 dönüm araziye el koyduğunu belirtti. Dönüm, bölgede yaygın kullanılan bir arazi ölçü birimi olup yaklaşık 1.000 metrekareye karşılık geliyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki işgal operasyonları, Gazze'de Ekim 2023'te başlayan savaşın ardından daha da yoğunlaştı. Bu süreçte Filistinlilerin öldürülmesi, evlerin yıkılması, zorla yerinden edilmeler ve yerleşimlerin genişletilmesi gibi uygulamalar arttı.

HEDEF İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ FİİLEN ORTADAN KALDIRMAK

Filistinliler, bu tırmanışın İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesinin önünü açmayı hedeflediğini ve bunun da Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen iki devletli çözüm ihtimalini fiilen ortadan kaldıracağını savunuyor.

Resmi Filistin verilerine göre, bu dönemde Batı Şeria'da 1.110'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11.500 kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.