Başkan Erdoğan’ın Orta Doğu çıkarması İsrail basınında: “Tehlikeli yakınlaşma!”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan ve Mısır olmak üzere Orta Doğu'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyareti kapsamında Suudi Veliaht Prens Muhammen bin Salman ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdlfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Sıcak ve samimi anların kamera yansıdığı ziyarette, enerjiden ticarete 14 anlaşmaya imza atıldı. Görüşmelere İran, Suriye, Somali ve Gazze başta olmak üzere küresel başlıklar damga vurdu.

İsrail'in de yakından takip ettiği ziyaret, siyonizmin medya ayağı Yedioth Ahronoth tarafından merceğe alındı.