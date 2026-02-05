Başkan Erdoğan’ın Orta Doğu çıkarması İsrail basınında: “Tehlikeli yakınlaşma!”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Mısır'a gerçekleştirdiği peş peşe kritik ziyaretler, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail'in en etkili gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Erdoğan'ın diplomasi trafiğini "bölgesel dengeleri değiştirebilecek bir hamle" olarak yorumladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan ve Mısır olmak üzere Orta Doğu'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyareti kapsamında Suudi Veliaht Prens Muhammen bin Salman ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdlfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Sıcak ve samimi anların kamera yansıdığı ziyarette, enerjiden ticarete 14 anlaşmaya imza atıldı. Görüşmelere İran, Suriye, Somali ve Gazze başta olmak üzere küresel başlıklar damga vurdu.
İsrail'in de yakından takip ettiği ziyaret, siyonizmin medya ayağı Yedioth Ahronoth tarafından merceğe alındı.
Gazeteye göre Türkiye'nin son dönemde attığı adımlar, sadece iki ülkeyle ilişkileri geliştirme çabası değil; aynı zamanda İsrail'in bölgede artan askeri etkisini sınırlamaya yönelik yeni bir blok oluşturma süreci.
ERDOĞAN RİYAD'DAN KAHİRE'YE: BÖLGESEL BLOK GÜÇLENİYOR
Yedioth Ahronoth'un haberine göre Erdoğan, önce Suudi Arabistan'da sıcak bir temas trafiği yürüttü, ardından Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde Türkiye ile Mısır ve Suudi Arabistan yönetimleri, çok sayıda iş birliği başlığı üzerinde mutabakata vardı.
Haberde, Erdoğan'ın Kahire'ye gelişi sırasında Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya dikkat çekilerek, iki liderin, resmi görüşme yaptığı, ardından "yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi" toplantısını gerçekleştirdiği, ayrıca Türk-Mısır iş dünyasının katıldığı ekonomik foruma iştirak ettiği aktarıldı.
40 MADDELİK ORTAK MESAJ: İSRAİL'E AÇIK TEPKİ
İsrail basınına göre Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ortak gündeminde en kritik başlık Gazze oldu.
Yedioth Ahronoth'un aktardığına göre Mısır Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin yayımladığı açıklamada 40 maddelik geniş bir çerçeve sundu.
Bu maddeler arasında, Gazze'de ateşkesin uygulanması, insani yardımın önünün açılması, bölgesel güvenlik dengeleri, İsrail'in Suriye ve Lübnan'daki faaliyetlerine yönelik sert eleştiriler yer aldı.
RİYAD-TÜRKİYE BİLDİRİSİ: "İSRAİL SALDIRGANLIĞI VE YARDIM ABLUKASI"
Yedioth Ahronoth'un haberinde, Erdoğan'ın Suudi Arabistan temaslarının ardından yayımlanan Suudi-Türk ortak bildirisi de uzun uzun ele alındı.
Bildiride iki ülkenin Gazze için şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:
"insani durumun kötüleşmesi"
"devam eden İsrail saldırganlığı"
"yardımların girişinin engellenmesi"
"geçiş kapılarının kapatılması"
Haberde ayrıca Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oluşturduğu "barış konseyi" ve Gazze planının ikinci aşaması gibi girişimlere de değindiği belirtildi.