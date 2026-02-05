CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan’ın Orta Doğu çıkarması İsrail basınında: “Tehlikeli yakınlaşma!”

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Mısır'a gerçekleştirdiği peş peşe kritik ziyaretler, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail'in en etkili gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Erdoğan'ın diplomasi trafiğini "bölgesel dengeleri değiştirebilecek bir hamle" olarak yorumladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan ve Mısır olmak üzere Orta Doğu'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyareti kapsamında Suudi Veliaht Prens Muhammen bin Salman ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdlfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Sıcak ve samimi anların kamera yansıdığı ziyarette, enerjiden ticarete 14 anlaşmaya imza atıldı. Görüşmelere İran, Suriye, Somali ve Gazze başta olmak üzere küresel başlıklar damga vurdu.

İsrail'in de yakından takip ettiği ziyaret, siyonizmin medya ayağı Yedioth Ahronoth tarafından merceğe alındı.

Gazeteye göre Türkiye'nin son dönemde attığı adımlar, sadece iki ülkeyle ilişkileri geliştirme çabası değil; aynı zamanda İsrail'in bölgede artan askeri etkisini sınırlamaya yönelik yeni bir blok oluşturma süreci.

ERDOĞAN RİYAD'DAN KAHİRE'YE: BÖLGESEL BLOK GÜÇLENİYOR

Yedioth Ahronoth'un haberine göre Erdoğan, önce Suudi Arabistan'da sıcak bir temas trafiği yürüttü, ardından Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde Türkiye ile Mısır ve Suudi Arabistan yönetimleri, çok sayıda iş birliği başlığı üzerinde mutabakata vardı.

Haberde, Erdoğan'ın Kahire'ye gelişi sırasında Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya dikkat çekilerek, iki liderin, resmi görüşme yaptığı, ardından "yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi" toplantısını gerçekleştirdiği, ayrıca Türk-Mısır iş dünyasının katıldığı ekonomik foruma iştirak ettiği aktarıldı.

40 MADDELİK ORTAK MESAJ: İSRAİL'E AÇIK TEPKİ

İsrail basınına göre Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ortak gündeminde en kritik başlık Gazze oldu.

Yedioth Ahronoth'un aktardığına göre Mısır Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin yayımladığı açıklamada 40 maddelik geniş bir çerçeve sundu.

Bu maddeler arasında, Gazze'de ateşkesin uygulanması, insani yardımın önünün açılması, bölgesel güvenlik dengeleri, İsrail'in Suriye ve Lübnan'daki faaliyetlerine yönelik sert eleştiriler yer aldı.

RİYAD-TÜRKİYE BİLDİRİSİ: "İSRAİL SALDIRGANLIĞI VE YARDIM ABLUKASI"

Yedioth Ahronoth'un haberinde, Erdoğan'ın Suudi Arabistan temaslarının ardından yayımlanan Suudi-Türk ortak bildirisi de uzun uzun ele alındı.

Bildiride iki ülkenin Gazze için şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"insani durumun kötüleşmesi"

"devam eden İsrail saldırganlığı"

"yardımların girişinin engellenmesi"

"geçiş kapılarının kapatılması"

Haberde ayrıca Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oluşturduğu "barış konseyi" ve Gazze planının ikinci aşaması gibi girişimlere de değindiği belirtildi.

TÜRKİYE SADECE DİPLOMASİ DEĞİL, SİLAH GÜCÜYLE DE YÜKSELİYOR

Yedioth Ahronoth'un analizinde dikkat çeken en önemli vurgulardan biri ise Türkiye'nin bölgedeki etkisini artık yalnızca diplomasiyle değil, savunma sanayisiyle de artırması oldu.

Gazeteye konuşan INSS (Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü) araştırmacısı Dr. Galia Lindenstrauss'a göre Türkiye son yıllarda özellikle İHA/SİHA üretimiyle bölgenin "stratejik tedarikçisi" haline geldi.

Haberde şu nokta özellikle öne çıkarıldı:

Suudi Arabistan, Türkiye'den yalnızca SİHA satın almıyor, aynı zamanda ortak üretim ve savunma iş birliği geliştiriyor.

Bu durumun, bölge ülkelerinin ABD'ye bağımlılığı azaltma isteğiyle doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı.

"ABD'YE GÜVEN AZALDI, TÜRKİYE ALTERNATİF OLDU"

Yedioth Ahronoth'a göre Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkeler, ABD'nin bölgedeki rolünün zayıfladığını düşünüyor ve bu nedenle yeni ortaklara yöneliyor.

Haberde yer alan değerlendirmede, bölge ülkelerinin:

Çin ve Rusya'ya tam yanaşmaktan çekindiği,

ancak ABD'ye de artık tam güvenmediği, bu yüzden Türkiye'nin askeri kapasitesinin "güvenli bir ara seçenek" sunduğu ifadeleri dikkat çekti.

13 YIL SONRA ASKERİ TATBİKAT! İSRAİL'İN DİKKAT KESİLDİĞİ HAMLE

İsrail basınının "yeni dönem işareti" olarak yorumladığı en çarpıcı detaylardan biri ise Mısır ile Türkiye'nin geçtiğimiz eylül ayında 13 yıl sonra ilk kez ortak askeri tatbikat yapması oldu.

Bu gelişmenin "Gazze krizinden bağımsız okunamayacağı" vurgulandı.

İSRAİL BASININDA ALARM ZİLLERİ: "AMAÇ İSRAİL'İ DİZGİNLEMEK"

Yedioth Ahronoth, analizinde Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Mısır'la geliştirdiği ilişkilerin arka planında İsrail'in bölgede artan askeri hamlelerinin bulunduğunu yazdı.

Haberde yer alan ifadeler dikkat çekti:

"İran'a karşı yürütülen savaş, bölge ülkeleri tarafından tehlikeli bir İsrail gücü olarak algılandı."

Bu nedenle Türkiye-Suudi Arabistan-Mısır hattında İsrail'i frenleme hedefiyle bir çıkar ortaklığı doğduğu belirtildi.

SOMALİLAND KRİZİ: İSRAİL'İN HAMLESİ BÖLGEDE ÖFKE YARATTI

Yedioth Ahronoth'a göre İsrail'in Somaliland'a yönelik tanıma adımı, Türkiye başta olmak üzere bölgedeki pek çok aktörü rahatsız etti.

Haberde:

Türkiye'nin bu konuda en sert tepkiyi veren ülke olduğu,

ancak Suudi Arabistan ve Mısır'ın da gelişmeden memnun olmadığı,

bunun da Erdoğan'ın diplomasi trafiğini güçlendiren faktörlerden biri haline geldiği kaydedildi.

"İSRAİL İZOLASYONA SÜRÜKLENİYOR" UYARISI

Haberde, Dr. Lindenstrauss'un değerlendirmesine de yer verildi.

Buna göre İsrail'in asıl endişesi, Türkiye'nin bölgedeki yakınlaşmalarının İsrail'in siyasi yalnızlığını artırması.

Yedioth Ahronoth, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme fikrinden uzaklaşmasının İsrail açısından ciddi bir kırılma olduğunu yazdı.

Ayrıca İsrail'in Suudi Arabistan'a güvenlik garantisi verememesi nedeniyle Riyad'ın yeni ortaklara yöneldiği vurgulandı.

KAHİRE-TÜRKİYE YAKINLAŞMASI: TEL AVİV İÇİN ALARM ZİLLERİ

Gazeteye göre İsrail'in geleneksel "barış ülkeleri" ile ilişkileri zayıflarken, Türkiye'nin Mısır'la yeniden yakınlaşması Tel Aviv açısından tehlikeli bir gelişme.

Haberde şu ifade öne çıktı:

"Kahire, Gazze krizinin Mısır'a sıçramaması için Türkiye ile iş birliğinde ileri gitmeye hazır."

İSRAİL BASINI YAZDI: ERDOĞAN'IN HAMLESİ BÖLGEYİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

Yedioth Ahronoth'un değerlendirmesine göre Erdoğan'ın Riyad ve Kahire hattında attığı adımlar, Orta Doğu'da yeni bir güç denklemine işaret ediyor.

Türkiye'nin savunma sanayisi gücüyle birlikte, Suudi Arabistan ve Mısır'la kurduğu bu stratejik hat, İsrail açısından yalnızca diplomatik değil aynı zamanda güvenlik boyutuyla da "yeni bir baskı unsuru" haline geliyor.

