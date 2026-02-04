Güvenlik, savunma iş birliği, Somaliland... Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan hamlesi İsrail'i panikletti!

Maariv'in haberine göre, Erdoğan ve Suudi yönetimi arasındaki yakınlaşma sadece ekonomik bir iş birliği değil; İsrail'i asıl korkutan "stratejik güvenlik ortaklığı." Haberde, Türk savunma sanayisinin yüksek teknoloji ve üretim kapasitesinin Suudi Arabistan'a taşınacağı, bunun da bölgedeki askeri dengeleri Türkiye lehine değiştireceği vurgulanıyor. Artık sadece ticaret değil, "ortak savunma kalkanı" konuşuluyor.

ERDOĞAN'DAN İRAN-ABD ARASINDA ARABULUCULUK: İSRAİL'İN "SAVAŞ" SENARYOSU ÇÖKÜYOR MU?

İsrail basınını en çok tedirgin eden noktalardan biri, Erdoğan'ın Riyad'dan dünyaya haykırdığı "İran ile ABD arasında arabulucu olabiliriz" mesajı oldu.

Maariv, Erdoğan'ın bu hamlesini, bölgedeki olası bir askeri müdahaleyi engelleyecek ve İsrail'in bölgedeki İran karşıtı sert stratejisini boşa çıkaracak bir diplomatik manevra olarak nitelendirdi.