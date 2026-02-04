Güvenlik, savunma iş birliği, Somaliland... Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan hamlesi İsrail'i panikletti!
İsrail'in yayın organlarından Maariv gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini adeta bir "alarm" havasında duyurdu. Güvenlikten savunma sanayiine, Gazze'den Somaliland'e kadar uzanan dev hamleler, Tel Aviv koridorlarında yankılanıyor: "Erdoğan'ın Suudi Arabistan stratejisi İsrail için ne anlama geliyor?"
Maariv'in haberine göre, Erdoğan ve Suudi yönetimi arasındaki yakınlaşma sadece ekonomik bir iş birliği değil; İsrail'i asıl korkutan "stratejik güvenlik ortaklığı." Haberde, Türk savunma sanayisinin yüksek teknoloji ve üretim kapasitesinin Suudi Arabistan'a taşınacağı, bunun da bölgedeki askeri dengeleri Türkiye lehine değiştireceği vurgulanıyor. Artık sadece ticaret değil, "ortak savunma kalkanı" konuşuluyor.
ERDOĞAN'DAN İRAN-ABD ARASINDA ARABULUCULUK: İSRAİL'İN "SAVAŞ" SENARYOSU ÇÖKÜYOR MU?
İsrail basınını en çok tedirgin eden noktalardan biri, Erdoğan'ın Riyad'dan dünyaya haykırdığı "İran ile ABD arasında arabulucu olabiliriz" mesajı oldu.
Maariv, Erdoğan'ın bu hamlesini, bölgedeki olası bir askeri müdahaleyi engelleyecek ve İsrail'in bölgedeki İran karşıtı sert stratejisini boşa çıkaracak bir diplomatik manevra olarak nitelendirdi.
GAZZE ÇIKIŞI: "TÜRK ASKERİ BARIŞ GÜCÜ OLARAK MI GELİYOR?"
Haberde Erdoğan'ın Gazze konusundaki tavizsiz tutumu geniş yer buldu. İsrail işgal güçlerinin, Gazze'den kademeli olarak çekilmesi şartını koşan Erdoğan'ın, "Kalıcı ateşkes sağlanırsa Türk askeri barış gücü olarak görev alabilir" sinyali, İsrail'de "Gazze'de Türk nüfuzu" korkusunu tetikledi.
Maariv, Erdoğan'ın "Eskilerin geri dönüşü ve yeniden inşa sağlanmadan çözüm olmaz" sözlerini, Netanyahu hükümetine çekilmiş bir rest olarak yorumladı.
SOMALİLAND HAMLESİ: İSRAİL'İN AFRİKA PLANLARINA TÜRK SETİ!
İsrail'in stratejik çıkarları için Somaliland'i tanıma girişimi, Erdoğan'ın Riyad ziyaretinde sert bir kayaya çarptı. Erdoğan'ın bu hamleyi "gayrimeşru" olarak tanımlaması ve Somali'nin toprak bütünlüğünü savunması, İsrail'in Afrika Boynuzu'ndaki planlarını altüst etti. Maariv, Türkiye'nin bu bölgedeki askeri ve siyasi varlığının, İsrail'in deniz yolları üzerindeki etkisini kısıtladığını itiraf etti.
RİYAD'DA KIRMIZI HALI, TEL AVİV'DE SOĞUK DUŞ
Başkan Erdoğan'ın Riyad Havalimanı'nda üst düzey protokol ve törenlerle karşılanması, Maariv tarafından "Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye verdiği stratejik değerin ilanı" olarak görüldü.
İsrail kamuoyunda bu ziyaret, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın İsrail'in bölgesel planlarına karşı "dev bir blok" oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor.