Başkan Erdoğan'ın Suriye dehası İngiliz basınında! Trump terör örgütünden nasıl vazgeçirildi?

The Times analizinde, Batılı liderlerin telkinlerine mesafeli duran ABD Başkanı Donald Trump'ın, söz konusu Türkiye olduğunda farklı bir tutum sergilediği vurgulandı. Haberde, Trump'ın Başkan Erdoğan'ı "istisnai bir lider" olarak gördüğü ifade edilirken, Ankara'nın sahadaki kararlılığı ve reel politik yaklaşımının Washington'da karşılık bulduğu kaydedildi.

"YPG artık yalnız. Çünkü Trump, Erdoğan'ın ortaya koyduğu gerçekçi stratejiyi kendi çizgisi olarak benimsedi" değerlendirmesi, analizde öne çıkan en çarpıcı ifadelerden biri oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/SDG'YE DESTEK SONA MI ERİYOR?

Analizde, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olan YPG/SDG terör örgütlerine verdiği desteğin Trump döneminde ciddi şekilde sorgulandığına dikkat çekildi. Erdoğan'ın, bu yapıları başından beri açık şekilde terör örgütü olarak tanımladığı ve Washington'a da bu gerçeği kabul ettirdiği belirtildi.

The Times'a göre Ankara, "DEAŞ'la mücadele" bahanesiyle meşrulaştırılmaya çalışılan bu terör yapılanmalarının, bölge için kalıcı bir istikrarsızlık unsuru olduğunu Trump yönetimine net biçimde anlattı.