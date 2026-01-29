Başkan Erdoğan'ın Suriye dehası İngiliz basınında! Trump terör örgütünden nasıl vazgeçirildi?
Türkiye'nin son yıllarda izlediği çok boyutlu dış politika ve güvenlik stratejisi, bu kez İngiliz basınının manşetlerine taşındı. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye sahasında dengeleri nasıl değiştirdiğini mercek altına aldı. Gazetede yayımlanan analizde, "Erdoğan Trump'ı YPG'den vazgeçmeye nasıl ikna etti?" sorusu dikkat çekici biçimde öne çıkarıldı.
The Times analizinde, Batılı liderlerin telkinlerine mesafeli duran ABD Başkanı Donald Trump'ın, söz konusu Türkiye olduğunda farklı bir tutum sergilediği vurgulandı. Haberde, Trump'ın Başkan Erdoğan'ı "istisnai bir lider" olarak gördüğü ifade edilirken, Ankara'nın sahadaki kararlılığı ve reel politik yaklaşımının Washington'da karşılık bulduğu kaydedildi.
"YPG artık yalnız. Çünkü Trump, Erdoğan'ın ortaya koyduğu gerçekçi stratejiyi kendi çizgisi olarak benimsedi" değerlendirmesi, analizde öne çıkan en çarpıcı ifadelerden biri oldu.
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/SDG'YE DESTEK SONA MI ERİYOR?
Analizde, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olan YPG/SDG terör örgütlerine verdiği desteğin Trump döneminde ciddi şekilde sorgulandığına dikkat çekildi. Erdoğan'ın, bu yapıları başından beri açık şekilde terör örgütü olarak tanımladığı ve Washington'a da bu gerçeği kabul ettirdiği belirtildi.
The Times'a göre Ankara, "DEAŞ'la mücadele" bahanesiyle meşrulaştırılmaya çalışılan bu terör yapılanmalarının, bölge için kalıcı bir istikrarsızlık unsuru olduğunu Trump yönetimine net biçimde anlattı.
MİT SAHADA OYUNU BOZDU
Haberde, Türkiye'nin askeri ve istihbari gücüne de geniş yer ayrıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Suriye'de yürüttüğü nokta operasyonlarla, PKK/YPG/SDG terör örgütünü oyun dışı bıraktığı vurgulandı.
Analize göre MİT'in sahadaki etkinliği, sadece terör örgütlerini zayıflatmakla kalmadı; aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak yeni bir denge zemininin oluşmasına katkı sağladı.