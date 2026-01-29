CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'ın Suriye dehası İngiliz basınında! Trump terör örgütünden nasıl vazgeçirildi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin son yıllarda izlediği çok boyutlu dış politika ve güvenlik stratejisi, bu kez İngiliz basınının manşetlerine taşındı. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye sahasında dengeleri nasıl değiştirdiğini mercek altına aldı. Gazetede yayımlanan analizde, "Erdoğan Trump'ı YPG'den vazgeçmeye nasıl ikna etti?" sorusu dikkat çekici biçimde öne çıkarıldı.

The Times analizinde, Batılı liderlerin telkinlerine mesafeli duran ABD Başkanı Donald Trump'ın, söz konusu Türkiye olduğunda farklı bir tutum sergilediği vurgulandı. Haberde, Trump'ın Başkan Erdoğan'ı "istisnai bir lider" olarak gördüğü ifade edilirken, Ankara'nın sahadaki kararlılığı ve reel politik yaklaşımının Washington'da karşılık bulduğu kaydedildi.

ERDOĞAN'IN SURİYE STRATEJİSİ İNGİLİZ BASININDA
"YPG artık yalnız. Çünkü Trump, Erdoğan'ın ortaya koyduğu gerçekçi stratejiyi kendi çizgisi olarak benimsedi" değerlendirmesi, analizde öne çıkan en çarpıcı ifadelerden biri oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/SDG'YE DESTEK SONA MI ERİYOR?

Analizde, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olan YPG/SDG terör örgütlerine verdiği desteğin Trump döneminde ciddi şekilde sorgulandığına dikkat çekildi. Erdoğan'ın, bu yapıları başından beri açık şekilde terör örgütü olarak tanımladığı ve Washington'a da bu gerçeği kabul ettirdiği belirtildi.

The Times'a göre Ankara, "DEAŞ'la mücadele" bahanesiyle meşrulaştırılmaya çalışılan bu terör yapılanmalarının, bölge için kalıcı bir istikrarsızlık unsuru olduğunu Trump yönetimine net biçimde anlattı.

MİT SAHADA OYUNU BOZDU

Haberde, Türkiye'nin askeri ve istihbari gücüne de geniş yer ayrıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Suriye'de yürüttüğü nokta operasyonlarla, PKK/YPG/SDG terör örgütünü oyun dışı bıraktığı vurgulandı.

Analize göre MİT'in sahadaki etkinliği, sadece terör örgütlerini zayıflatmakla kalmadı; aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak yeni bir denge zemininin oluşmasına katkı sağladı.

"ANCAK TÜRKİYE YÖNETEBİLİR"

The Times yazarı Roger Boyes, Erdoğan'ın Trump'ın "bitmeyen savaşları sonlandırma" vaadini stratejik bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. Trump'ın Suriye'den çekilme eğiliminin, Türkiye'nin terörle mücadelede elini güçlendirdiği ifade edildi.

Analizde, Ankara'nın mesajının net olduğu vurgulandı:
"Bölgedeki kaosu, terör örgütlerini ve güç boşluğunu ancak güçlü bir Türkiye yönetebilir."

ARABULUCU TÜRKİYE, VAZGEÇİLMEZ LİDER ERDOĞAN

Gazete, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşı ve Gazze krizinde üstlendiği rolü hatırlatarak, Başkan Erdoğan'ın küresel krizlerde "vazgeçilmez bir aktör" haline geldiğine dikkat çekti. Erdoğan'ın Trump'a verdiği temel mesaj ise şöyle özetlendi:

"Sahayı da masayı da bilen lider benim."

İNGİLİZ BASINI KABUL ETTİ: DENGELERİ ERDOĞAN KURUYOR

The Times analizinin genel tonunda, Başkan Erdoğan'ın Suriye politikasının artık sadece bölgesel değil, küresel güç dengelerini etkileyen bir stratejiye dönüştüğü açıkça kabul edildi.

Türkiye'nin kararlı duruşu sayesinde PKK/YPG/SDG terör örgütlerinin uluslararası destek zeminini kaybettiği yorumu, İngiliz basınının Ankara'ya dair bakışındaki değişimi de gözler önüne serdi.

