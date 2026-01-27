Berlin’in ışıkları söndü, Alman Devleti ışığı parada aradı! Sabotajcıyı bulana 1 milyon euro ödül

Alman federal savcılar, bu ayın başında Berlin’de yüksek gerilim kablolarına düzenlenen saldırının faillerinin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 1 milyon euro (yaklaşık 1,1 milyon dolar) ödül verileceğini açıkladı. Berlin Eyaleti İçişleri Senatörü Iris Spranger, pazartesi günü bu bilgiyi doğruladı.

Berlin Eyalet Parlamentosu'nun İçişleri Komitesi oturumunda konuşan Spranger, Federal Savcılık Ofisi'nin, elektrik kablolarına yönelik sabotajla bağlantılı somut bilgiler için ödül ilan ettiğine dair haberleri teyit etti.

Spranger, federal hükümetin belirlenen ödül miktarını uygun bulduğunu belirterek, bunun istisnai bir uygulama olduğunu söyledi, "Bu tek seferlik bir durum. Benzer koşullarda federal hükümetin bu büyüklükte bir ödül teklif ettiğini hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Olağanüstü düzeydeki ödülün, kundaklama saldırısından sorumlu kişilerin tespit edilmesine ve soruşturmanın çözülmesine katkı sağlayacak kritik bilgilerin elde edilmesini amaçladığını belirten Spranger, olayı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi.

BERLİN TARİHİNİN EN UZUN KESİNTİSİ

3 Ocak'ta gerçekleştirilen saldırı, Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en uzun elektrik kesintilerinden birine yol açtı.

Kentinin güneybatısında yaklaşık 100 bin kişi saldırıdan etkilendi; 50 bine yakın hane günlerce elektrik ve ısınmadan mahrum kaldı.

Berlin elektrik şebekesinin işletmecisi Stromnetz Berlin, tüm abonelere elektriğin ancak saldırıdan beş gün sonra tamamen yeniden verilebildiğini açıkladı.

Saldırının sorumluluğunu daha sonra aşırı solcu "Volkan Group" adlı yapılanma üstlendi.

Bu arada Federal Savcılık Ofisi, olayla ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.