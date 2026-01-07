Berlin’de hayat durdu! Almanya’nın başkenti günlerdir karanlığa gömülmüş vaziyette

Berlin, REUTERS



Chrismann, bu gibi durumlar için bundan sonra bazı şeyleri evlerde bulundurmak gerektiğini vurgulalarak "Gaz brülörü, bir arkadaşımın garajındaydı, bundan şimdi eve alacağım." dedi.



Latin Amerika kökenli Natalie de elektrik kesintisinden etkilendiğini belirterek "Artık bir acil durum jeneratörüne bağlıyız ancak bunun sürekliği yok. Az önce elektrik kesintisi olduğuna dair bilgi aldım, şimdi ise elektrikler geri geldi." ifadelerini kullandı.



Elektrik kesintisi sırasında gündüzleri dışarıda, ailesinin yanında Steglitz semtinde olduğunu, akşamları ise eve dönüp uyuduklarını anlatan Natalie, "Sonra bir jeneratör aldık ve dünden beri kendi kendimize yetebiliyoruz." diye konuştu.

Natalie geceleri birkaç battaniyenin altında geçirdiklerini aktararak "Taşınabilir şarj cihazlarımız var, bunları ailemin yanında şarj ettik veya ben ofisteydim. İyi bir ofisim var, orada duş da var." dedi.



İleride böyle bir durum karşısında mağdur olmamak için evde bir jeneratör bulundurmak gerektiğini söyleyen Natalie, el fenerlerinin de önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.