Almanya’da çarpıcı rapor: Okullardaki istismar vakaları görmezden geliniyor

Bağımsız Federal Çocuk Cinsel İstismarı Araştırma Komisyonu tarafından yapılan araştırmada, Almanya'da 1949 ila 2010 yıllarında okullarda yaşanan taciz olayları ele alındı.



Araştırmaya göre, her sınıfta bir ya da iki çocuk, öğretmenler, diğer okul personeli veya diğer öğrenciler tarafından cinsel şiddete maruz kalıyor.



Okullarda cinsel şiddetin kurbanı olan çocukların düzenli olarak okul sistemi tarafından terk edildiği ve bunun da gelecek yaşamları ve kariyerleri için ciddi sonuçlar doğurduğu ortaya konuldu.

FAİLLERİN YÜZDE 40'I ÖĞRETMEN



Cinsel şiddetten etkilenenlerin ise yaşadıklarından kaçmak için okula gitmemek, öğretmenin değişmesi için sınıf tekrarı yapmak gibi kendi stratejilerini geliştirdikleri belirtildi.



Mağdurların yüzde 80'ini kadınlar, faillerin yüzde 98'ini erkekler oluşturdu.



Faillerin yaklaşık yüzde 40'ı öğretmenlerden, yüzde 25'i de öğrenciler oluştu.



Komisyon üyeleri araştırmada yer verilen değerlendirmelerinde, okul yetkililerinin okulun itibarını korumak için istismarı görmezden geldiğini, hatta olayları örtbas ettiğini, çocukların güvenliğinden çok meslektaşlık ilişkilerine öncelik verdiğini ifade etti.