ABD Başkanı Trump'tan sert çıkış: Çin Kanada'yı ele geçiriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile Kanada'nın yakın ilişkiler kurmasını hedef alarak açıklamalarda bulundu. Trump Pekin hükümetine yönelik sert ifadelerde bulunurken "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı tamamen ele geçiriyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir Çin'in Kanada ile ticari ilişkilerinin hızla ilerlemesini hedef alarak açıklamalarda bulundu. Trump, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı başarıyla ve tamamen ele geçiriyor. Bunun gerçekleşmesini görmek çok üzücü. Umarım buz hokeyini rahat bırakırlar" dedi.

Kanada Başbakanı Carney, 56. Dünya Ekonomi Forumu'nda ABD Başkanı Trump'ı hedef alarak sistemin bozulduğunu ve eski gücünün yerine gelmeyeceğini vurgulayarak ʺMasada değilseniz menüdesinizʺ ifadelerini kullanmıştı. (AA) Kanada Başbakanı Carney, 56. Dünya Ekonomi Forumu'nda ABD Başkanı Trump'ı hedef alarak sistemin bozulduğunu ve eski gücünün yerine gelmeyeceğini vurgulayarak ʺMasada değilseniz menüdesinizʺ ifadelerini kullanmıştı. (AA)

TRUMP'TAN BAŞBAKAN MARK CARNEY'E: "VALİ CARNEY"

Trump, dün yaptığı açıklamada Kanada'nın Çin'le ticari ortaklığına yönelik adımların hoş karşılanmayacağını belirterek, Kanada Başbakanı Mark Carney'i hedef almıştı.

Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'den ABD'ye gönderilen ürünler için bir 'teslimat limanı' yapabileceğini düşünüyorsa çok büyük bir yanılgı içindedir. Çin, Kanada'yı canlı canlı yer ve işlerini, sosyal dokusunu, genel yaşam biçimini harap edecek şekilde tamamen yutar. Eğer Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa Kanada'dan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır" demişti.

