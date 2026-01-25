Davos’ta 'Dünya 5’ten büyüktür' yankısı! Küresel sistem kendi meşruiyetini sorguluyor

ERDOĞAN DAVET EDİLDİ! TÜRKİYE'Yİ HAKAN FİDAN TEMSİL ETTİ Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "Barış Kurulu"na bizzat davet etti; davetin kabul edilmesi üzerine Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Beyaz Saray Fidan'ın "Gazze Yürütme Kurulu/Executive Board" benzeri bir formatta, bazı uluslararası isimlerle birlikte yer alacağınıda duyurdu. Haberde adı geçen isimler arasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (Marco Rubio), Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff (Steve Witkoff), eski Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair ve Jared Kushner ve bazı isimler bulunuyor. KÜRESEL EKONOMİ BÜYÜME VAR, PAYLAŞIM YOK Zirvede ekonomi başlığı altında en fazla tartışılan konu, büyümenin neden toplumsal refaha yansımadığı oldu. Bu çerçevede, 13.5 Trilyon dolarlık Varlık Fonuna sahip BlackRock CEO'su Larry Fink'in yaptığı çıkış, Davos'un ruh halini özetleyen açıklamalardan biri olarak değerlendirildi. Fink'in "sistem 30 yıldır halka yeterince bir şey vermedi" tespiti, yalnızca bir itiraf değil; Davos elitlerinin kendi meşruiyet krizini de kabulü olarak yorumlandı. Yapay zekânın beyaz yakalı istihdamı tehdit etmesi, sosyal huzursuzluk riskini zirvenin merkezine taşıdı.

OKLAR DAVOS'A YÖNELDİ! KRİZ YÖNETEN DEĞİL KRİZ ÜRETEN BİR YAPI Davos'ta Ukrayna ve Orta Doğu başlıkları, resmi oturumların ötesinde kapalı toplantılarda ele alındı. ABD merkezli analizlerde, küresel sistemin artık "kriz yöneten" değil, "kriz üreten" bir yapıya dönüştüğü vurgusu öne çıktı. Trump faktörü bu noktada yeniden devreye giriyor. ABD medyasında yapılan yorumlara göre, Trump'ın yaklaşımı:

- Uzun süreli dış angajmanlardan kaçınma

- Ekonomik ve askeri gücü pazarlık aracı olarak kullanma

- Müttefiklere koşulsuz güvenlik şemsiyesi sunmama şeklinde özetleniyor. Bu tablo, Davos'ta özellikle Avrupa delegasyonlarında ciddi bir tedirginlik yarattı. HUKUKİ DEĞERLENDİRME! SİSTEM VAR, ADALET YOK Uluslararası hukuk açısından bakıldığında sorun açık: BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısı meşru ama adil değil. Yani kurallara göre kurulmuş, ancak sonuçları itibarıyla eşitlik ilkesini ihlal eden bir sistem söz konusu. Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği itiraz da tam olarak bu noktaya dayanıyor. "Dünya 5'ten büyüktür" söylemi, bir siyasi sloganın ötesinde, uluslararası hukukun yeniden inşasına dair normatif bir çağrı niteliği taşıyor. Davos 2026'da Mark Carney gibi bir Batılı liderin benzer bir noktaya temas etmesi, bu çağrının artık marjinal değil, merkeze yaklaşan bir tartışma haline geldiğini gösteriyor. DAVOS'UN AÇIK GERÇEĞİ GÜÇ DEĞİL, KONTROL KAYBI Bu yılki zirvenin belki de en net çıktısı, Davos'un artık küresel gündemi belirleyen değil, gündemin gerisinden gelen bir platforma dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğu oldu. Trump'ın yükselttiği siyasi dalga, Davos'un temsil ettiği küresel elit düzeni doğrudan sorguluyor. ABD ana akım basınında sıkça dile getirilen şu tespit, zirvenin ruh halini özetliyor: "Davos, Trump sonrası dünyayı değil; Trump'ın geri döndüğü bir dünyayı anlamaya çalışıyor."