Haberler Dünya Haberleri Beyaz Saray’dan yapay zekalı paylaşım! “Nihilist Penguen” Trump’la Grönland’da

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 15:06 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Beyaz Saray, sosyal medyada viral olan ‘Nihilist Penguen’i, bir elinde ABD bayrağı, diğer yanında ise ABD Başkanı Donald Trump ile Grönland’da yürürken gösteren yapay zeka ile oluşturulan bir görsel paylaştı. Bu kapsamda paylaşım, Beyaz Saray’ın Grönland politikasına dikkat çekme amacı taşıdığı şeklinde yorumlanırken, Penguenin Grönland’da yaşamadığı gerçeği ise sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getirildi.