Trump beyaz ayının üzerinde: The Economist’ten Grönland, NATO ve Avrupa’ya sert uyarı

Buna rağmen Trump yönetiminin, Avrupa'yı "yük" olarak gördüğü ifade ediliyor.

Afganistan'da Danimarka, oransal olarak ABD'den daha fazla asker kaybetti

The Economist analizinde Trump'ın NATO 'ya yönelik söylemlerini özellikle mercek altına alıyor. Trump'ın "ABD her şeyi ödüyor" ve "karşılığında hiçbir şey almıyor" söylemi, dergiye göre tarihin bilinçli biçimde çarpıtılması.

Grönland'ın asıl öneminin askeri değil, emsal oluşturması olduğuna dikkat çekiliyor. Eğer ABD , müttefik bir ülkenin toprağı üzerinde "sahiplik" dili kurabiliyorsa, bunun yarın başka coğrafyalara da sıçrayabileceği vurgulanıyor.

AVRUPA BU İŞİN NERESİNDE?

The Economist'e göre Avrupa, bu krizden iki önemli ders çıkarmak zorunda:

ABD'ye koşulsuz güven dönemi sona erdi

Kendi güvenliğini kendi başına sağlayacak kapasiteyi hızla inşa etmeli

Analizde, Amerika'ya güvenemeyen ülkelerin — Almanya, Polonya, Japonya ve Güney Kore gibi — daha hızlı silahlanabileceği, hatta nükleer seçenekleri masaya koyabileceği uyarısı yapılıyor. Bunun ise küresel çapta kontrolsüz bir silahlanma yarışını tetikleyebileceği belirtiliyor.

"BUZDAĞININ SADECE GÖRÜNEN KISMI"

Dergi, Grönland krizini daha büyük bir tablonun yalnızca başlangıcı olarak görüyor. Analize göre:

Bugün Grönland

Yarın NATO bütçeleri

Sonra Ukrayna

Ardından Asya-Pasifik dengesi.