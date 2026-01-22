CANLI YAYIN

Trump beyaz ayının üzerinde: The Economist'ten Grönland, NATO ve Avrupa'ya sert uyarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trump beyaz ayının üzerinde: The Economist’ten Grönland, NATO ve Avrupa’ya sert uyarı

The Economist, ABD Başkanı Donald Trump’ı bu hafta kapağına beyaz bir ayının üzerinde otururken taşıdı. İlk bakışta dikkat çekici, hatta provokatif görünen bu illüstrasyon, derginin Grönland krizi üzerinden ABD’nin küresel rolü, NATO’nun geleceği ve Avrupa’nın yalnızlaşma riski konusunda verdiği sert mesajın görsel özeti niteliğinde.

Dergi, Trump'ın Davos'ta Grönland konusunda geri adım atmasını "taktiksel bir geri çekilme" olarak değerlendirirken, asıl tehlikenin geçmediğine dikkat çekiyor. Analize göre yaşananlar, transatlantik ittifakın artık kalıcı bir kırılganlık dönemine girdiğini gösteriyor.

BEYAZ AYI NEYİ TEMSİL EDİYOR?

The Economist'in kapağındaki beyaz ayı, birden fazla anlama sahip güçlü bir sembol olarak öne çıkıyor:

The Economist Ekran Görüntüsü The Economist Ekran Görüntüsü

Grönland ve Arktik coğrafyası: Ayı, buzulların, Arktik'in ve eriyen kutup düzeninin simgesi.

Ham güç ve vahşi doğa: Ayının evcilleşmemiş yapısı, Trump'ın ittifaklara bakışındaki kaba güce dayalı yaklaşımı yansıtıyor.

Kontrol yanılsaması: Trump'ın ayının üzerinde "rahatça" oturması, Washington'un Arktik'i ve müttefiklerini kontrol edebileceği inancını simgeliyor.

Dergiye göre mesaj net: Trump, eriyen buzların üzerindeki dünyada gücün kendisinde olduğuna inanıyor; ancak ayı her an onu sırtından atabilir.

PUTİN'DEN TRUMP'A: KAPAKLAR DEĞİŞTİ, MESAJ AYNI

Daha önce benzer kareler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için de kullanmıştı. Putin'i ayılar, karanlık gölgeler ve jeopolitik satranç tahtalarıyla resmeden birçok görüntü, şimdi benzer bir sembolik dille Trump için kullanılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oluşturulmuş görseli (X)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oluşturulmuş görseli (X)

Uzmanlara göre tercih tesadüf değil. Dergiye göre:

Putin güçle sınırları zorladı

Trump ise ittifakları araçsallaştırıyor

İki liderin ortak noktası ise kurallara dayalı düzeni aşındırmaları.

GRÖNLAND KRİZİ: AVRUPA ŞANSLIYDI AMA TEHLİKE GEÇMEDİ

Analizde Grönland krizi, Avrupa açısından "şimdilik atlatılmış" bir tehdit olarak tanımlanıyor. Trump'ın gümrük vergisi tehdidinden vazgeçmesi ve güç kullanma ihtimalini geri çekmesi, piyasaları ve müttefikleri rahatlatmış olsa da The Economist'e göre bu yalnızca bir ara durak.

Dergi açıkça uyarıyor:

Trump, baskı gördüğünde geri çekilebilir ama uzun vadeli hedeflerinden vazgeçmez.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yapay zeka ile oluşturulmuş bir görsel paylaşmıştı. Görselde Avrupalı liderleri karşısına aldığı ve Grönland haritasını tartıştığı görülüyor (İHA)ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yapay zeka ile oluşturulmuş bir görsel paylaşmıştı. Görselde Avrupalı liderleri karşısına aldığı ve Grönland haritasını tartıştığı görülüyor (İHA)

Grönland'ın asıl öneminin askeri değil, emsal oluşturması olduğuna dikkat çekiliyor. Eğer ABD, müttefik bir ülkenin toprağı üzerinde "sahiplik" dili kurabiliyorsa, bunun yarın başka coğrafyalara da sıçrayabileceği vurgulanıyor.

NATO'YA AÇIK MESAJ: "SİZ YÜKSÜNÜZ"

The Economist analizinde Trump'ın NATO'ya yönelik söylemlerini özellikle mercek altına alıyor. Trump'ın "ABD her şeyi ödüyor" ve "karşılığında hiçbir şey almıyor" söylemi, dergiye göre tarihin bilinçli biçimde çarpıtılması.

Analizde şu hatırlatma yapılıyor:

NATO'nun 5. maddesi yalnızca 11 Eylül sonrası ABD için işletildi

Afganistan'da Danimarka, oransal olarak ABD'den daha fazla asker kaybetti

Avrupa, ABD'ye küresel askeri üsler, istihbarat ve lojistik derinlik sağlıyor

Buna rağmen Trump yönetiminin, Avrupa'yı "yük" olarak gördüğü ifade ediliyor.

Dosya Fotoğraf (ahaber.com.tr)Dosya Fotoğraf (ahaber.com.tr)

AVRUPA BU İŞİN NERESİNDE?

The Economist'e göre Avrupa, bu krizden iki önemli ders çıkarmak zorunda:

ABD'ye koşulsuz güven dönemi sona erdi

Kendi güvenliğini kendi başına sağlayacak kapasiteyi hızla inşa etmeli

Analizde, Amerika'ya güvenemeyen ülkelerin — Almanya, Polonya, Japonya ve Güney Kore gibi — daha hızlı silahlanabileceği, hatta nükleer seçenekleri masaya koyabileceği uyarısı yapılıyor. Bunun ise küresel çapta kontrolsüz bir silahlanma yarışını tetikleyebileceği belirtiliyor.

"BUZDAĞININ SADECE GÖRÜNEN KISMI"

Dergi, Grönland krizini daha büyük bir tablonun yalnızca başlangıcı olarak görüyor. Analize göre:

Bugün Grönland

Yarın NATO bütçeleri

Sonra Ukrayna

Ardından Asya-Pasifik dengesi.

ABD Başkanı Donlad Trump, Yardımcı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Grönland'a ABD bayrağını diktiği temsili fotoğraf. Beyaz Saray'ın resmi hesabından paylaşılmıştı. (DHA)ABD Başkanı Donlad Trump, Yardımcı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Grönland'a ABD bayrağını diktiği temsili fotoğraf. Beyaz Saray'ın resmi hesabından paylaşılmıştı. (DHA)

The Economist, Trump'ın yaklaşımının Amerika'yı kısa vadede güçlü, uzun vadede yalnız bırakabileceği görüşünde.

THE ECONOMIST'İN AVRUPA'YA SON UYARISI

Analizin sonunda verilen mesaj sert ve net:

"Amerikan koruması Avrupalıları uzun süre rahatlığa alıştırdı. O dönem sona eriyor."

Dergiye göre Avrupa, transatlantik ittifakı kurtarmaya çalışmalı; ancak NATO'nun olmadığı bir dünyaya da hazırlık yapmalı. Çünkü Trump, aceleci; güç inşası ise zaman alıyor.

