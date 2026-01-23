Haberler Dünya Haberleri ABD ve Rusya'dan Ukrayna görüşmesi! Putin ve Witkoff bir araya geldi

ABD ve Rusya'dan Ukrayna görüşmesi! Putin ve Witkoff bir araya geldi

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 04:08 Son Güncelleme: 23 Ocak 2026 04:56 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI