Zelenskiy’den Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden barış anlaşması müzakerelerine değinerek, "Asıl üzerinde çalışmamız gereken konu toprak meselesi. Faydalı olabilecek bir dizi fikrimiz var. Eğer bazı başlıklar ekiplerimiz arasında çözülemez ve tıkanmış halde kalırsa, liderler olarak sürece dahil olabiliriz" dedi.

"TAVİZLER ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARABİLİRİZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna-Rusya arasında devam eden barış anlaşması müzakerelerine ilişkin, "Toprak meselesine ilişkin seçenekler üzerinde konuşuyoruz. Bu konu en kritik başlık ve bu çerçevede görüşmeleri sürdüreceğiz. Bu konuda belirli tavizler üzerinde anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum" dedi.