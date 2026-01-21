İspanya’da iki tren kazası daha! Ölü ve yaralılar var

İspanya'da tren, raylara düşen istinat duvarına çarptı. (EPA)

Kaza mahalline çok sayıda ambulans sevk edilirken, treni kullanan makinistin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, en az 37 kişinin yaralandığı aktarıldı.



"4 YARALININ DURUMU ÇOK AĞIR"



Gelida Belediye Başkanı Lluis Valls, yaralılardan 4'ünün durumunun çok ağır, 6'sının ise ciddi olduğunu belirterek, diğer yolcuların ise hafif yaralarla kurtulduğunu açıkladı. Kazanın yerel bir bölgede meydana gelmesinin daha büyük bir faciayı önlediğini aktaran Valls, "Yaşanan trajediye rağmen, kaza Barselona'ya daha yakın bir noktada olsaydı sonuçlar çok daha ağır olabilirdi" dedi.