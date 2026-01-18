İspanya'da katliam gibi kaza! 39 kişi hayatını kaybetti

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının ise 39'a çıktığı açıklandı. Jandarmanın kriminoloji uzmanlarının, hayatını kaybedenlerin kimliklerini hem parmak izi hem de DNA analizi yoluyla tespit etmek için ekibe katılacağı duyuruldu. Kazanın ardından Adamuz'da kurulan sahra hastanesinde 150'den fazla kişiye ilk yardımda bulunulduğu bildirildi.

İspanya'da hızlı trenin rayından çıkması sonucu 39 kişi hayatını kaybetti. (AFP)



200'DEN FAZLA SEFER İPTAL EDİLDİ



İspanya demir yolu ulaşım şirketi Renfe, kaza sebebiyle Endülüs istikametindeki 200'den fazla seferin iptal edildiğini duyurdu.



Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Malaga-Madrid seferini yapan hızlı trenin raydan çıktığı kazayla ilgili, "Son derece garip bir kaza." değerlendirmesinde bulundu.



Puente, trenin yeni olduğunu, rayların yenilendiğini ve kazanın düz hat üzerinde meydana geldiğini söyledi.



BAŞBAKAN SANCHEZ, TÜM PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ



Başbakan Pedro Sanchez, kaza nedeniyle bugünkü tüm programlarını iptal etti.



Sanchez'in gün içinde kaza bölgesine giderek yetkililerle görüşeceği bildirildi.



Malaga-Madrid seferini yapan, 317 yolcunun bulunduğu, İryo şirketine bağlı hızlı trenin son üç vagonu dün yerel saatle 19.39'da (TSİ 21.39) Adamuz yakınlarında raydan çıkmış, bu sırada karşı yönden gelip Huelva'ya doğru giden, 100 yolcu taşıyan, Renfe şirketine bağlı tren raylara devrilen vagonlara çarpmıştı.