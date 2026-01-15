Washington Post muhabiri Hannah Natanson'ın evine FBI baskını! Yemek kutusunun içinde gizli belgeler

Gazetenin aktardığına göre, Natanson çarşamba günü Virginia'daki evindeyken federal ajanlar arama yaptı. Aramada Natanson'un telefonu, iş ve kişisel bilgisayarları ile bir Garmin saati el konulan eşyalar arasında yer aldı.

Washington Post , söz konusu muhabirin, Başkan Donald Trump yönetiminin federal iş gücünü sert biçimde küçültme ve yeniden şekillendirme politikalarını izleyen Hannah Natanson olduğunu BBC'ye doğruladı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi , X hesabından yaptığı paylaşımda, Pentagon 'da görevli bir yükleniciden "gizli ve yasa dışı şekilde sızdırılmış bilgileri temin edip haberleştirdiği" iddia edilen bir gazetecinin evinin arandığını açıkladı. Bondi, söz konusu yüklenicinin gözaltına alındığını da duyurdu.

Washington Post Muhabiri Hannah Natanson (X)

Washington Post'un haberine göre Natanson'a, soruşturmanın doğrudan hedefinde olmadığı bilgisi verildi. Yetkililerin, Maryland'de yaşayan ve "çok gizli" güvenlik yetkisine sahip bir sistem yöneticisi olan Aurelio Perez-Lugones hakkında soruşturma yürüttüğü belirtildi.

FBI'ın mahkemeye sunduğu yeminli beyana göre, 2002'den bu yana devletle sözleşmeli olarak çalışan bir sistem mühendisi ve bilişim uzmanı olan Perez-Lugones, gizli istihbarat raporlarına erişerek bu belgeleri yazdırdı.

YEMEK KUTUSUNUN İÇİNDE GİZLİ BELGELER

Mahkeme kayıtlarına göre, yetkililer Perez-Lugones'un aracında yaptıkları aramada bir yemek kutusunun içinde gizli belgeler buldu. Dosyalarda, söz konusu bilgilerin başkalarına dağıtıldığına dair bir ifadeye yer verilmedi.

Perez-Lugones'un "ulusal savunmaya ilişkin bilgileri yasa dışı şekilde elinde bulundurmak" suçlamasıyla yargılandığı ve perşembe günü mahkemeye çıkarılmasının beklendiği kaydedildi.

Adalet Bakanı Bondi, Trump yönetiminin, yayımlandığında ülkenin ulusal güvenliği ile görev yapan asker ve güvenlik personelini ciddi riske atan "gizli bilgilerin yasa dışı sızdırılmasına" müsamaha göstermeyeceğini vurguladı.

Natanson'un evinde yapılan arama ise basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü savunucuları arasında endişeye yol açtı.

Knight First Amendment Institute İcra Direktörü Jameel Jaffer, yaptığı açıklamada, "Bir gazeteciyi hedef alan her arama, demokrasimiz için hayati önemde olan haberciliği caydırabileceği ve engelleyebileceği için yoğun bir incelemeyi hak eder" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Natanson daha önce, Trump'ın göreve dönüşünün ardından federal iş gücünü küçültmek amacıyla hayata geçirdiği işten çıkarmalar, satın alma teklifleri ve görevden almalarla ilgili haberleri hazırlarken, halen ve geçmişte kamu kurumlarında çalışmış binden fazla kaynakla görüştüğünü yazmıştı.

Muhabir, devlet kurumları içindeki kaynakların kendisine "söylememeleri gereken" bilgileri aktardığını ve bu kadar çok kişiden hassas bilgi almanın yarattığı yoğun baskıyı da kaleme almıştı.

Öte yandan Pam Bondi, nisan ayında, Biden döneminde gazetecileri telefon kayıtlarına el konulmasından ya da sızıntı soruşturmalarında ifade vermeye zorlanmaktan koruyan politikaları sona erdirmişti.