Uganda'da halk sandık başında

Uganda'da genel seçimlerde oy verme işlemi, hükümetin günlerdir süren internet kesintisi ve bazı sandık merkezlerinde yaşanan gecikmelere rağmen başladı.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, oy verme işleminin yerel saatle 07.00'de başladığı ve 16.00'da sona ereceği, sonuçların anayasa gereği 48 saat içinde açıklanmasının beklendiği belirtildi.



Yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip Doğu Afrika ülkesinde, 21,6 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimde, bazı bölgelerde sandık merkezlerinin planlanan saat olan 07.00'den sonra açıldığı, oy verme malzemelerinin ise merkezlere gecikmeli ulaştırıldığı bildirildi.



Sandık görevlisi Umaru Mutyaba, başkent Kampala başta olmak üzere, bazı bölgelerde sandık merkezleri önünde uzun kuyrukların oluştuğunu, seçmenlerin sabah saatlerinde yaşanan gecikmelere tepki gösterdiğini söyledi.



Diğer yandan, yetkililerin seçim kampanyası sürecinde bazı sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi.



Medya izleme kuruluşu "That Group", İçişleri Bakanlığının "Uganda'nın güvenliği ve yasalarına aykırı faaliyetlerde bulunulduğu" iddiasıyla gönderdiği yazı üzerine çarşamba günü ülkedeki ofisini kapattı.



Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Simon Byabakama, dün gece yaptığı açıklamada, seçmenlere sağduyu çağrısında bulunarak "Sahip olduğumuz barışı koruyalım. Medeni olalım, hoşgörülü davranalım. Desteklemediğiniz bir adayın seçmeni bile olsa, herkesin anayasal hakkını kullanmasına izin verelim." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, 13 Ocak'ta düzenlediği son seçim mitinginde seçmenlere sandığa gitme çağrısı yapmış, "Oy vermeye gidin. Özgürlüğünüze müdahale etmeye kalkışan herkes ezilecektir. Bu disiplinsizliğe son vermeye hazırız." diye konuşmuştu.



BAŞKENT VE BİRÇOK BÖLGEYE ASKER KONUŞLANDIRILDI



Ülkede seçimler öncesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılmış, hükümet 10 Ocak'tan itibaren Kampala'nın bazı bölgelerinde zırhlı araçlar eşliğinde askerlerin konuşlandırıldığını açıklamıştı. Yetkililer, bu adımın olası şiddet olaylarını önlemeyi amaçladığını savunmuştu.



Uganda İletişim Komisyonu (UCC), seçim öncesinde ülkedeki tüm servis sağlayıcılarının internet hizmetlerini durdurmuştu.



Komisyon, kararın kamu güvenliği gerekçesiyle alındığını belirterek çevrim içi yanlış bilgilendirme, dezenformasyon, seçim usulsüzlükleri ve şiddetin teşvikinin önlenmesinin amaçlandığı gerekçelerini sunmuştu.



Cumhurbaşkanı Museveni, yeni yıl konuşmasında güvenlik güçlerine, "suçlu muhalefet" olarak nitelediği kalabalıkları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanılmasını tavsiye etmişti.



Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve çeşitli uluslararası kuruluşlar, Uganda'daki seçim sürecini yakından izlediklerini duyurdu.



Uluslararası Af Örgütü ise güvenlik güçlerinin "acımasız bir baskı" kampanyası yürüttüğünü savundu.

&NBSP;MUSEVENİ YEDİNCİ DÖNEMİ İÇİN ADAY



1986'dan bu yana iktidarda bulunan Ulusal Direniş Hareketinin lideri Museveni'nin iktidarını sürdürüp sürdürmeyeceğini belirleyecek seçimlerde, yedinci dönemini hedefleyen 81 yaşındaki cumhurbaşkanına, ana muhalefet lideri ve Bobi Wine olarak bilinen Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi'nin de bulunduğu 7 aday rakip oluyor.



Museveni, iktidarını sürdürmek amacıyla yıllar içinde anayasal düzenlemelere gitmiş, 2005'te dönem sınırlaması, 2017'de ise cumhurbaşkanlığı için yaş sınırının kaldırılmasıyla yeniden adaylığının önünü açmıştı.