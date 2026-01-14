Tayland'da vinç faciası! Hareket eden trenin üzerine devrildi
Tayland’ın kuzeydoğusunda bir inşaat vinçinin hareket halindeki bir trenin üzerine devrilmesi sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti.
Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima (Korat) kentinde meydana gelen tren faciasında bilanço saatler içinde ağırlaştı. Yerel kurtarma ekipleri, 14 Ocak öğleden sonra yaptıkları açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ten 22'ye yükseldiğini, 50'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.
Kaza, saat 09.00 sularında, Sikhiu ilçesine bağlı Baan Thanon Kot yerleşimindeki demiryolu hattında meydana geldi. Söz konusu hat, Bangkok–Nong Khai yüksek hızlı tren projesi kapsamında yapımı süren yükseltilmiş demiryolunun tam altından geçiyordu.
VİNÇ ÇÖKTÜ, TREN DURAMADI
Yerel gazete Matichon'un aktardığına göre, demiryolunun üzerindeki inşaat sahasında bulunan dev bir vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle rayların üzerine çöktü. Tam o sırada, Bangkok–Ubon Ratchathani hattında çalışan 21 numaralı yolcu treni bölgeye yaklaşıyordu.
Makinist, vinci fark ettiğinde artık çok geçti. Tren zamanında duramadı ve doğrudan raylara devrilen vinçe çarptı.
ÇARPIŞMA SONRASI YANGIN, VAGONLARDA CAN PAZARI
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle yangın çıktı, trenin üç vagonu da ağır hasar aldı. Çok sayıda yolcu, alevlerin ve metal yığınlarının arasında vagonlarda mahsur kaldı.
Yetkililer, trende yaklaşık 190 yolcunun bulunduğunu açıkladı. Yolcuların büyük bölümünün, Pak Chong ilçesinden başka bölgelere çalışmaya giden öğrenciler ve yerel halk olduğu belirtildi.