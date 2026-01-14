Tayland'da vinç faciası! Hareket eden trenin üzerine devrildi

Ancak kurtarma çalışmaları henüz tamamlanmış değil. Ekipler, metal kesme ekipmanları kullanarak, adeta hurdaya dönen vagonlarda kalan diğer mağdurlara ulaşmaya çalışıyor.

Vinçin neden çöktüğüne ilişkin resmî soruşturma sürerken, sosyal medyada büyük bir öfke dalgası oluştu. Çok sayıda kullanıcı, inşaat projesinden hangi şirketin sorumlu olduğunu sorguladı ve yetkililerden hesap sorulmasını talep etti.

Başlangıçta 20 civarında olduğu belirtilen yaralı sayısının, ilerleyen saatlerde 50'nin üzerine çıktığı açıklandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sikhiu Hastanesi, Sung Noen Hastanesi ve Maharat Nakhon Ratchasima Hastanesi'ne sevk edildi.

Tayland (Thaiger aracılığıyla)

Bazı sosyal medya kullanıcıları, projeyi üstlenen şirketin, daha önce Bangkok'un Chatuchak bölgesinde yaşanan bina çökmesiyle de gündeme gelen Italian-Thai Development olduğunu öne sürdü.

Ancak bu iddia henüz hiçbir devlet kurumu tarafından doğrulanmadı. Şirketten de konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmış değil.

DEV PROJE, AĞIR BEDEL

Facianın yaşandığı Bangkok–Nong Khai Yüksek Hızlı Tren Projesi, Tayland'ı Laos üzerinden Çin'e bağlamayı hedefleyen dev bir bölgesel ulaşım projesi olarak biliniyor.