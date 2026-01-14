CANLI YAYIN

Tayland'da vinç faciası! Hareket eden trenin üzerine devrildi

Tayland’ın kuzeydoğusunda bir inşaat vinçinin hareket halindeki bir trenin üzerine devrilmesi sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima (Korat) kentinde meydana gelen tren faciasında bilanço saatler içinde ağırlaştı. Yerel kurtarma ekipleri, 14 Ocak öğleden sonra yaptıkları açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ten 22'ye yükseldiğini, 50'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaza, saat 09.00 sularında, Sikhiu ilçesine bağlı Baan Thanon Kot yerleşimindeki demiryolu hattında meydana geldi. Söz konusu hat, Bangkok–Nong Khai yüksek hızlı tren projesi kapsamında yapımı süren yükseltilmiş demiryolunun tam altından geçiyordu.

VİNÇ ÇÖKTÜ, TREN DURAMADI

Yerel gazete Matichon'un aktardığına göre, demiryolunun üzerindeki inşaat sahasında bulunan dev bir vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle rayların üzerine çöktü. Tam o sırada, Bangkok–Ubon Ratchathani hattında çalışan 21 numaralı yolcu treni bölgeye yaklaşıyordu.

Makinist, vinci fark ettiğinde artık çok geçti. Tren zamanında duramadı ve doğrudan raylara devrilen vinçe çarptı.

ÇARPIŞMA SONRASI YANGIN, VAGONLARDA CAN PAZARI

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle yangın çıktı, trenin üç vagonu da ağır hasar aldı. Çok sayıda yolcu, alevlerin ve metal yığınlarının arasında vagonlarda mahsur kaldı.

Yetkililer, trende yaklaşık 190 yolcunun bulunduğunu açıkladı. Yolcuların büyük bölümünün, Pak Chong ilçesinden başka bölgelere çalışmaya giden öğrenciler ve yerel halk olduğu belirtildi.

İLK 7 CESET İLK VAGONDAN ÇIKARILDI

Kurtarma çalışmalarına katılan Hook 31 Vakfı ekipleri, kazada en az 22 yolcunun hayatını kaybettiğini doğruladı. İlk 7 cenaze, trenin ilk vagonundan çıkarıldı.

Ancak kurtarma çalışmaları henüz tamamlanmış değil. Ekipler, metal kesme ekipmanları kullanarak, adeta hurdaya dönen vagonlarda kalan diğer mağdurlara ulaşmaya çalışıyor.

YARALI SAYISI 50'Yİ AŞTI

Başlangıçta 20 civarında olduğu belirtilen yaralı sayısının, ilerleyen saatlerde 50'nin üzerine çıktığı açıklandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sikhiu Hastanesi, Sung Noen Hastanesi ve Maharat Nakhon Ratchasima Hastanesi'ne sevk edildi.

SORU İŞARETLERİ BÜYÜYOR: HANGİ ŞİRKET SORUMLU?

Vinçin neden çöktüğüne ilişkin resmî soruşturma sürerken, sosyal medyada büyük bir öfke dalgası oluştu. Çok sayıda kullanıcı, inşaat projesinden hangi şirketin sorumlu olduğunu sorguladı ve yetkililerden hesap sorulmasını talep etti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, projeyi üstlenen şirketin, daha önce Bangkok'un Chatuchak bölgesinde yaşanan bina çökmesiyle de gündeme gelen Italian-Thai Development olduğunu öne sürdü.

Ancak bu iddia henüz hiçbir devlet kurumu tarafından doğrulanmadı. Şirketten de konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmış değil.

DEV PROJE, AĞIR BEDEL

Facianın yaşandığı Bangkok–Nong Khai Yüksek Hızlı Tren Projesi, Tayland'ı Laos üzerinden Çin'e bağlamayı hedefleyen dev bir bölgesel ulaşım projesi olarak biliniyor.

Projenin ilk etabının 2028'de, Çin bağlantısını da kapsayan tamamının ise 2030'da faaliyete geçmesi planlanıyor.

YETKİLİLERDEN HÂLÂ NET AÇIKLAMA YOK

Yetkililer, kazaya ilişkin nihai can kaybı sayısı, vinçin çökme nedeni ve sorumluluk zinciri konusunda henüz resmî ve kesin bir açıklama yapmış değil.

Ancak Korat'taki bu facia, Tayland'da altyapı güvenliği, denetim eksiklikleri ve mega projelerin bedeli konularını yeniden ülke gündeminin en üst sırasına taşıdı.

