Karadeniz'de petrol tankerine saldırıya Rusya'dan sert tepki: Terör eylemi

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 22:35 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Karadeniz'de dün "MATILDA" isimli tankere yönelik İHA'larla yapılan saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini bildiren Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya petrol tankerlerine yönelik saldırısının "terör eylemi" olduğunu ve bunu kınadıklarını bildirdi.