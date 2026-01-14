ABD'den Müslüman Kardeşler kararı: Terör örgütü ilan edildi

ABD, Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik gündemi kapsamında Müslüman Kardeşler’e bağlı bazı yapılanmaları terör örgütü olarak tanımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, salı günü yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Başkan Trump'ın 14362 sayılı başkanlık kararnamesinde belirtildiği üzere, ABD'ye tehdit oluşturan Müslüman Kardeşler kollarının kapasite ve faaliyetlerini ortadan kaldırma taahhüdünü desteklemek amacıyla ilk adımı atıyoruz. Bu kapsamda Lübnan, Ürdün ve Mısır'daki Müslüman Kardeşler yapılanmalarına yönelik terör yaptırımları uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Rubio, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Lübnan Müslüman Kardeşler yapılanmasını Yabancı Terör Örgütü ve Küresel Terörist Olarak Özel Olarak Belirlenmiş Kişi/Grup (SDGT) listesine aldığını, grubun lideri Muhammed Fevzi Takküş'un da SDGT olarak tanımlandığını duyurdu.

GEREKÇE HAMAS'A DESTEK

Rubio ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı'nın Mısır ve Ürdün Müslüman Kardeşler yapılanmalarını, Filiatin direniş örgütü Hamas'a maddi destek sağladıkları gerekçesiyle SDGT listesine eklediğini belirtti. Bu adımın, "Müslüman Kardeşler kollarının nerede ortaya çıkarsa çıksın şiddet ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini engellemeye yönelik sürdürülen kapsamlı bir çabanın ilk hamlelerini yansıttığını" söyledi.

Rubio, "ABD, bu Müslüman Kardeşler yapılanmalarının terör faaliyetlerine katılmasını veya bu faaliyetleri desteklemesini engellemek için sahip olduğu tüm araçları kullanacaktır" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı ise ayrı bir açıklamada, söz konusu adımın, grubun bölgedeki "militan" örgütlere verdiği destek nedeniyle atıldığını kaydetti.