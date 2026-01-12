Nijerya'da katliam gibi kaza: Kamyon kalabalığa daldı

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yakınlarında kontrolden çıkan bir kamyonun kalabalığa girmesi sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Federal Başkent Bölgesi (FCT) Müdürü Felix Theman, yaptığı açıklamada, Abuja-Lokoja kara yolundaki Gada-Biyu köyünde bir kamyonun kalabalığa daldığını belirtti.



Theman, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.



Tedaviye alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Theman, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.



Theman, kazanın sebebinin kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olduğunu aktardı.