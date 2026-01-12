Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 39'uncu patlama!

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 14:28 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve Aralık 2024'ten bu yana zaman zaman patlayan ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda yeni bir volkanik aktivite gözlemlendi.