Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı

Filistin medyası, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Ramallah’ta hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Haberlerde, Abbas'ın 90 yaşında olduğu ve hastanede rutin sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Abbas'ın Ramallah'taki danışmanlık hastanesinde bugün rutin tıbbi muayeneden geçtiğini duyurdu. Ajans, şu ana kadar Abbas'ın sağlık durumu hakkında ek bir detay paylaşılmadığını, kontrollerin rutin olduğunu vurguladı.

İSRAİL MEDYASINDA FARKLI İDDİALAR

Öte yandan, İsrail'in "Walla" haber sitesi ise Abbas'ın acil olarak hastaneye kaldırıldığını öne sürdü. Ancak Filistin ajansları, durumun rutin kontroller çerçevesinde olduğunu teyit etti.

Haberin gelişmeleri takip ediliyor.