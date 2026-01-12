ABD hapishanesinde kan donduran kavga! Mahkumlar birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
ABD'nin Georgia eyaletindeki hapishanede mahkumlar arasında kavga çıktı. Olayda 3 mahkumun öldüğü, 1 infaz koruma memuru ile 12 mahkumun yaralandığı bildirildi.
ABD'nin Georgia eyaletindeki hapishanede bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yerel polisin yazılı açıklamasında, dün Washington Eyalet Hapishanesinde mahkumlar arasında çıkan kavganın büyüdüğü belirtildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kavgada 3 mahkumun öldüğü, yaralanan 1 infaz koruma memuru ve 12 mahkumun bölgedeki yakın hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Yaklaşık 1550 mahkumun bulunduğu hapishanedeki olayın Georgia Ceza İnfaz Kurumu tarafından soruşturulduğu aktarıldı.