İşgalci İsrail'den Lübnan'a 1 saatte 10'dan fazla saldırı!

Bölgede saldırganlığını sürdüren terör devleti İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor. İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyini, bir saat içerisinde düzenlediği 10'dan fazla hava saldırısıyla hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail saldırılarının ağırlıklı olarak ülkenin güneyinde Nebatiye çevresine gerçekleştirildiğini aktardı. Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdüren İsrail savaş uçaklarının Tuffah beldesinin kuzey kesimlerinde kalan El-Bureyc bölgesini çok sayıda hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Nebatiye'nin kuzeyindeki Cezzin bölgesine de hava saldırıları düzenlerken Sayda yakınlarındaki Tebna'ya atılan bir füzenin ise patlamadığı kaydedildi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın silah depolama amacıyla kullandığı tünellerin hedef alındığı ileri sürüldü.

"SALDIRILAR DEVAM EDECEK" TEHDİDİ!

Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiği için saldırıların gerçekleştirildiği savunulan açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yeni bir sadırı uyarısı yayımladı.

Sözcü, Keferhatta beldesinde bir binanın işaretlendiği paylaşımda, bölgeye kısa bir süre içerisinde saldırı düzenleneceği tehdidinde bulunarak ,buradan en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini kaydetti.