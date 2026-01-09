Trump 66 kuruluştan çekildi! BM’den tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında ABD'nin, aralarında 31 BM kuruluşunun da bulunduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan çekilme kararıyla ilgili açıklamada bulundu.



Dujarric, "Genel Sekreter, Beyaz Saray'ın, ABD'nin bir dizi BM kuruluşundan çekilme kararına ilişkin açıklamasından üzüntü duymaktadır. Sürekli olarak altını çizdiğimiz gibi, Genel Kurul tarafından onaylanan BM düzenli bütçesine ve barış koruma bütçesine yapılan katkılar, ABD de dahil olmak üzere tüm üye devletler için BM Şartı uyarınca yasal bir yükümlülüktür. BM'nin bize güvenenler için bir sorumluluğu vardır. Görevlerimizi kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"RESMİ BİLDİRİM YAPILMADI"

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlananlar dışında ABD tarafından alınan karar hakkında herhangi bir resmi iletişim veya BM'ye herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını aktardı.Dujarric ayrıca Genel Sekreter Antonio Guterres'in, ABD'nin 31'i BM kuruluşu olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan çekilme kararından üzüntü duyduğunu da belirtti.

ABD'NİN AYRILDIĞI KURULUŞLAR

Trump'ın aldığı çekilme kararları, toplam 66 uluslararası kuruluşu kapsıyor. Bunların yaklaşık yarısı Birleşmiş Milletler sistemiyle bağlantılı yapılar.

ABD'nin ayrıldığı kuruluşlar şu şekilde;

7/24 Karbonsuz Enerji Anlaşması;

Colombo Plan Konseyi;

Çevre İşbirliği Komisyonu;

Eğitim Bekleyemez;

Avrupa İhlallerle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi

Hibrit Tehditler;

Avrupa Ulusal Karayolu Araştırma Laboratuvarları Forumu;

Çevrimiçi Özgürlük Koalisyonu;

Küresel Topluluk Katılımı ve Direnç Fonu;

Küresel Terörle Mücadele Forumu;

Siber Uzmanlık Üzerine Küresel Forum;

Küresel Göç ve Kalkınma Forumu;

Küresel Değişim Araştırmaları için Amerika Kıtası Enstitüsü;

Madencilik, Mineraller, Metaller ve Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Hükümetlerarası Forum;

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli;

Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Üzerine Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu;

Kültürel Varlıkların Korunması ve Restorasyonu Çalışmaları Uluslararası Merkezi;

Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi;

Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütü;

Uluslararası Enerji Forumu;

Uluslararası Sanat Konseyleri ve Kültür Ajansları Federasyonu;

Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü;

Uluslararası Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Enstitüsü;

Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu;

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı;

Uluslararası Güneş Enerjisi Birliği;

Uluslararası Tropikal Kereste Örgütü;

Uluslararası Doğa Koruma Birliği;

Pan Amerikan Coğrafya ve Tarih Enstitüsü;

Atlantik İşbirliği Ortaklığı;

Asya'da Gemilere Karşı Korsanlık ve Silahlı Soygunla Mücadele Konusunda Bölgesel İşbirliği Anlaşması;

Bölgesel İşbirliği Konseyi;

21. Yüzyıl için Yenilenebilir Enerji Politikası Ağı;

Ukrayna'daki Bilim ve Teknoloji Merkezi;

Pasifik Bölgesel Çevre Programı Sekreterliği; ve

Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KURULUŞLARI

Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi;

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) — Afrika Ekonomik Komisyonu;

ECOSOC — Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu;

ECOSOC — Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu;

ECOSOC — Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu;

Uluslararası Hukuk Komisyonu;

Ceza Mahkemeleri için Uluslararası Artık Mekanizma;

Uluslararası Ticaret Merkezi;

Afrika Özel Danışmanlığı Ofisi;

Silahlı Çatışmalarda Çocuklar için Genel Sekreter Özel Temsilcisi Ofisi;

Genel Sekreterin Çatışmalarda Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Ofisi;

Genel Sekreterin Çocuklara Karşı Şiddet Konusundaki Özel Temsilcisi Ofisi;

Barış İnşa Komisyonu;

Barış İnşa Fonu;

Afrika Kökenli İnsanlar Daimi Forumu;

BM Medeniyetler İttifakı;

Gelişmekte Olan Ülkelerde Ormansızlaşma ve Orman Bozulmasından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılmasına İlişkin BM İşbirliği Programı;

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı;

BM Demokrasi Fonu;

BM Enerji;

BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Kurumu;

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi;

BM İnsan Yerleşimleri Programı;

BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü;

BM Okyanusları;

BM Nüfus Fonu;

BM Konvansiyonel Silahlar Sicili;

BM Sistemi Baş Yöneticiler Koordinasyon Kurulu;

BM Sistem Personel Koleji;

BM Su; ve

BM Üniversitesi