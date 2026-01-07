İngiltere’den Ukrayna’ya asker yollama kararı!

STARMEİR'E NİCOLAS MADURO SORUSU

Parlamentodaki üçüncü büyük parti olan Liberal Demokratların lideri Ed Davey ise Starmer için ABD'nin Venezuela'ya yaptığı askeri müdahalenin uluslararası hukuka aykırı olup olmadığını sordu.

Starmer yanıtında, "Uzun süredir Nicolas Maduro'yu Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak görmüyoruz. Sanırım kimse onun arkasından ağlamamıştır. İhtiyacımız olan şey Venezuela'da demokrasiye barışçıl bir geçiş." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun tüm ülkeler için ölçü olması gerektiğinin altını çizen Starmer, "ABD, eylemlerinin meşru gerekçelerini açıklamalı." dedi.