İngiltere’den Ukrayna’ya asker yollama kararı!
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması halinde Fransa ile birlikte Ukrayna'ya asker konuşlandıracaklarını söyledi. Steirmer, Donald Trump'ın olası Grönland hamlesi ve sonrasına ilişkin NATO ve yeni ittifak sorusuna ise 'Stratejik hata olur' diyerek cevap verdi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İngiltere Başbakanı Keir Starmer dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İngiltere Parlamentosu'nda haftalık düzenlenen "Başbakana Sorular" oturumunda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Starmer, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch'un, kendisine yönelik eleştirileri üzerine ateşkes halinde Ukrayna'ya asker göndermek için Fransa ile imzalanan niyet beyanının detaylarını aktardı.
KARARIN PARLAMENTODA ALINMASI GEREKİYOR
Bu kararın parlamentoda alınması gerektiğini kaydeden Badenoch'a yanıt veren Starmer, anlaşmanın şimdilik siyasi bir karar olduğunu ve ateşkes halinde asker konuşlandırmaya geçileceğini belirtti.
Starmer, konuşlandırma aşamasında gerekli yasal süreçlerin izleneceğini bildirdi. Badenoch, Ukrayna'ya konuşlandırılacak asker sayısını ve savaşacak pozisyonda olup olmayacağını da sordu.
Starmer bu soruya yanıtında, "Konuşlandırma ateşkesten sonra olacak. Bu, Ukrayna'nın kapasitesini güçlendirmek için yapılacak. Caydırma amacıyla yapılacak ve askeri noktaları korumak için konuşlandırılacaklar. Sayılar askeri planlarla belirlenecek. Konuşlandırmadan önce bu sayıları parlamentonun onayına sunacağım." dedi.
Badenoch, Starmer'ın Grönland konusunda NATO liderlerini bir zirveye çağırması gerektiğini de kaydetti.
STARMEİR'E NİCOLAS MADURO SORUSU
Parlamentodaki üçüncü büyük parti olan Liberal Demokratların lideri Ed Davey ise Starmer için ABD'nin Venezuela'ya yaptığı askeri müdahalenin uluslararası hukuka aykırı olup olmadığını sordu.
Starmer yanıtında, "Uzun süredir Nicolas Maduro'yu Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak görmüyoruz. Sanırım kimse onun arkasından ağlamamıştır. İhtiyacımız olan şey Venezuela'da demokrasiye barışçıl bir geçiş." ifadelerini kullandı.
Uluslararası hukukun tüm ülkeler için ölçü olması gerektiğinin altını çizen Starmer, "ABD, eylemlerinin meşru gerekçelerini açıklamalı." dedi.
NATO VE YENİ İTTİFAK SORUSUNA: STRATEJİK HATA CEVABI
Davey, ikinci sorusunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı alması halinde NATO'nun sona ereceğini söyleyerek, "Başbakan, İngiltere'nin savunma harcamalarını planlanandan daha önce artırıp güvenilir ülkelerle yeni bir ittifak kurmak gerektiğini düşünüyor mu?" diye sordu.
Starmer buna yanıtında, "(Davey) Beni sürekli NATO'yu bir kenara atıp Avrupa ile ABD arasında tercih yapmaya çağırıyor. Bu, ülkemiz için stratejik bir hata olur." şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lif deposu 5 kış sebzesi: Şişkinlik ve hazımsızlığa karşı etkili
- Temsilcimiz sahada! Anadolu Efes-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Karaciğer, böbrek, beyin: Vücut kendini nasıl temizliyor?
- Alışveriş yapacaklar dikkat: Yurt dışı alışverişinde 30 Euro sınırı kalktı
- BES’te devlet katkısı 2026’da yeniden düzenlendi! Oran yüzde kaç oldu?
- Ev bitkileri neden solar? Yanlış bakım kökleri çürütüyor!
- ATA AÖF finali ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?
- ÖSYM duyurdu: 2025 DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
- Darüşşafaka giriş sınavı 2026: Kimler başvurabilir, sınav ne zaman?
- İŞKUR GÜÇ Programı nedir, ne kadar maaş veriliyor? Başvuru yöntemi ve şartları
- TOKİ’de 5 bin konut sahibini buldu: Batman ve Iğdır kura çekimi tamamlandı!
- Sosyal medyada yeni dönem: 15 yaş altı için yasak kapıda!