Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.01.2026 04:00
Çin'in kuzeybatısında bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Taşkurgan Tacik Özerk ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken can kaybı ya da yaralının olmadığı bildirildi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinde merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Taşkurgan Tacik Özerk İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.
Açıklamada, yerel ulaştırma ve haberleşme ağları ile elektrik şebekesinin depremden etkilenmediği, günlük yaşam ve üretim faaliyetlerinin normal devam ettiği bildirildi.